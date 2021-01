L'home que s'ha amagat tres mesos en un aeroport per protegir-se del covid

Aditya Singh, de 36 anys, ha viscut durant tres mesos en una zona restringida de l'aeroport internacional de Chicago. Segons informa el Chicago Tribune, l'home ha dit que estava massa espantat pel covid-19 per volar a la seva ciutat, Los Angeles. Aquesta és, com a mínim, l'explicació que va donar Singh quan va ser descobert pels agents de seguretat de les instal·lacions. Finalment ha estat detingut, acusat de dos delictes menors: accés a una àrea restringida i robatori d'una identificació d'empleat de l'aeroport.

Segons la policia, Singh va arribar el 19 d'octubre a l'aeroport internacional d'O'Hare, a Chicago, procedent de Los Angeles. Tres mesos més tard, el dissabte passat, dos treballadors de United Airlines se li van acostar per demanar-li la identificació. L'home va mostrar un passi que donava accés a la zona de seguretat on era, suposadament robat d'un gerent d'operacions de l'aeroport, que havia denunciat la pèrdua de la credencial el 26 d'octubre.

La fiscal de l'estat de Chicago, Kathleen Hagerty, ha assegurat que Singh s'ha alimentat durant aquest temps gràcies al menjar que altres passatgers li han estat donant. També ha dit que l'home es va trobar la credencial a l'aeroport i se la va quedar, "amb la por al cos de tornar a casa pel covid". Singh, que no té antecedents criminals, té un màster en hostaleria, està a l'atur i viu en un pis compartit al suburbi d'Orange, Los Angeles.

Quan Hagerty va comunicar el cas a la jutge del comtat de Cook County, Susana Ortiz, ella va respondre sobtada: "M'estàs dient que una persona no autoritzada, ni tan sols empleada, ha estat vivint en una part restringida de la terminal d'O'Hare des del 10 d'octubre fins el 16 de gener, i no ha estat detectada? Vull entendre't correctament".

Acusat de dos delictes menors

Pels dos càrrecs, a Sigh se li ha imposat una fiança de 1.000 $ (828 €) i se li ha restringit l'entrada a l'aeroport fins que no la pagui. El tribunal ha trobat xocant el cas pel llarg període de temps que suposadament l'home ha estat amagat a l'aeroport. Segons Ortiz, "sent en una zona restringida de l'aeroport amb una identificació falsa, amb la necessitat que hi ha de garantir la seguretat dels viatgers, les presumptes accions de Singh el converteixen en un perill per la comunitat".

El Departament d'Aviació de Chicago (CDA) ha dit en un comunicat: "La prioritat principal del CDA és la seguretat dels nostres aeroports, que manté gràcies a una xarxa policial coordinada i de moltes capes".

Després de conèixer el cas de Singh, el departament "ha pogut determinar que aquest senyor no ha comportat cap risc per la seguretat de l'aeroport ni pels passatgers. Continuarem col·laborant amb la policia en una investigació exhaustiva d'aquesta qüestió", ha assegurat.