Detingut un camioner espanyol després de disparar amb bales de fogueig contra 'armilles grogues'

Un camioner espanyol d'uns 60 anys ha estat detingut després de disparar una escopeta amb bales de fogueig durant un enfrontament amb un grup d' 'armilles grogues' que bloquejava ahir a la nit una carretera a prop de Béziers, entre Perpinyà i Montpeller. Un dels manifestants ha resultat ferit lleu a la mà durant l'incident, en el qual va intervenir la policia disparant a les rodes del camió per detenir-lo, ha informat l'emissora de ràdio France Bleu.

Davant l'impossibilitat d'avançar, el camioner va treure l'escopeta, es va baixar del camió i va realitzar diversos trets. Els 'armilles grogues' van respondre llançant objectes i van trencar així el parabrisa del camió, al que el conductor va respondre llançant-los llaunes de cervesa i tornant al seu vehicle per arrencar i obrir-se pas.

Cap manifestant va resultar ferit pel camió i la policia va intervenir perseguint al camioner, que no va atendre a les ordres d'alt. Finalment van disparar a un dels pneumàtics del camió, el que va obligar a l'espanyol a aturar el vehicle.

El camioner va seguir negant-se a baixar del camió i fins i tot va treure una altra arma de la guantera. Els agents van emprar porres per treure-li per la força, el van traslladar a l'hospital de Béziers per rebre atenció mèdica i posteriorment va ser empresonat.