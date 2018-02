Detingut l’expresident i vuit exministres de Guatemala

Álvaro Colom, que va ser president de Guatemala entre el 2008 i el 2012, va ser detingut ahir amb nou membres del seu govern: vuit exministres i un exviceministre. A diferència del que va passar el setembre del 2015, amb l’empresonament del també expresident Otto Pérez Molina, la detenció de Colom es va produir sense la pressió de manifestacions massives al carrer. Però el motiu va ser el mateix: la corrupció, que aquest cop consisteix en un frau milionari durant la seva legislatura que afecta el Transurbano, una de les empreses que gestiona els autobusos urbans de la capital.

Malgrat la tirada mediàtica de la detenció d’un expresident, el protagonisme ahir se’l va emportar un altre dels detinguts, Juan Alberto Fuentes Knight, exministre de Finances, que des de l’abril del 2015 és el president d’Oxfam Internacional, l’ONG britànica que aquests passa dies pel seu pitjor moment, després que sortís a la llum l’escàndol de les orgies amb prostitutes d’alguns dels seus treballadors a Haití, on havien anat a ajudar després del terratrèmol que va assolar el país el 2010 i va deixar més de 220.000 morts.

“Tot va ser legal”, es defensa

Colom es va mostrar tranquil quan va arribar als tribunals de Ciutat de Guatemala envoltat d’un núvol de periodistes. Acusat dels delictes de frau i apropiació indeguda de diners públics, ahir es va ordenar el seu ingrés en presó preventiva. “Per a nosaltres tot va ser legal”, va assegurar l’exmandatari en referència a l’acord de govern firmat el 2009 i pel qual el seu executiu va aportar 270 milions de quetzals (30 milions d’euros) a l’Associació d’Empreses d’Autobusos Urbans (AEAU) per finançar durant tres anys el sistema de prepagament del Transurbano. L’objectiu era posar en marxa un sistema de transport pel qual els usuaris podrien pujar als autobusos de la capital de Guatemala sense utilitzar diners en efectiu. N’hi hauria prou amb una targeta, cosa que evitaria, com va defensar Colom en el seu dia, que els conductors fossin atacats per bandes, com passa als autobusos vermells que pateixen sovint assalts i assassinats de conductors i passatgers.

No obstant, les partides públiques per a una empresa privada van ser il·legals, segons la investigació del ministeri públic i la Comissió Internacional Contra la Impunitat a Guatemala, un organisme de l’ONU que dona suport a la fiscalia del país en la investigació de casos d’alt impacte como aquest. La legislació de Guatemala no preveu que l’executiu pugui abonar aquest tipus de pagaments a una entitat privada per posar en marxa un sistema de transport que actualment competeix tant amb els autobusos vermells -que operen sense control- com amb el Transmetro, que són els autobusos públics municipals.

De moment s’ha detingut 10 de les 15 persones que van firmar l’acord de govern, totes acusades de frau i apropiació indeguda. Això podria generar un fet històric a Guatemala: dos expresidents a la presó. Des del setembre del 2015, Otto Pérez Molina (president del 2012 al 2015) està confinat a a la presó de Mariscal Zavala. Pérez Molina no va poder concloure el seu mandat en ser detingut pel cas La Línea, pel qual s’enfrontarà a un judici per un frau de 3,5 millones de dòlars a les duanes del país. Amb ell van anar a la presó diversos membres del seu govern, entre els quals l’exvicepresidenta Roxana Baldetti. Aquesta política està empresonada pel cas Terminal de Contenidores Quetzal (TCQ), que investiga un suborn de 30 milions de dòlars. TCQ va ser filial de Terminal de Contenidors de Barcelona (TCB). Per aquesta causa és a la presó l’empresari espanyol Juan José Suárez. L’expresident tambié està implicat en un altre cas de corrupció, conegut com a Cooptación del Estado, pel qual se l’acusa de saquejar les arques públiques.