Dia clau per al Brexit

Dia clau a Brussel·les per al Brexit. Theresa May viatja avui a la capital europea a un dinar privat amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i el president del Consell Europeu, Donald Tusk. S'espera que totes dues parts hi acordin els últims detalls sobre els punts bàsics de la primera ronda de negociacions per intentar arrencar la segona a partir del 14 i 15 de desembre, quan se celebrarà el Consell d'Europa, en què els líders dels Vint-i-set han de manifestar si consideren que els avenços negociadors són suficients. Juncker confia que May li doni garanties sobre els tres punts bàsics d'aquesta primera part: la factura del 'divorci', els drets dels ciutadans i la frontera amb Irlanda.

A nivell intern, May no ho té fàcil per la seva debilitat al Parlament arran de les eleccions del passat mes de maig en perdre la majoria. La conservadora ha de demostrar que els gairebé 60.000 milions d'euros que Londres pagarà a la Unió per sortir del club són una factura que val la pena de pagar perquè a canvi es rebrà un tracte favorable amb la signatura d'un bon acord de comerç. Les converses podrien continuar aquest dimecres, quan els comissaris europeus faran una primera anàlisi per començar les converses sobre el comerç i els acords de transició.

En principi, es preveu que avui es doni a conèixer un informe elaborat entre el Regne Unit i la Unió Europea. Les dues parts arriben a la trobada en un clima de cert optimisme i esperen arribar a un acord al voltant del 90% en les qüestions de debat. No obstant, hi ha una part dels punts que es manté en un punt mort, després que les converses d'ahir, diumenge, no arribessin a bon port. Es tracta de l'acord sobre la frontera que el Brexit deixarà entre Irlanda i la regió autònoma britànica d'Irlanda del Nord.

