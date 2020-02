Diagnostiquen el coronavirus a un nadó de Wuhan de 30 hores de vida

Un nadó de Wuhan de tan sols 30 hores de vida ha sigut diagnosticat amb el nou coronavirus, el cas de menys edat detectat fins ara. Segons han informat els metges, es troba estable i sota observació. Encara no se sap si la criatura, nascuda diumenge, va contraure el virus quan era dins l'úter de la mare o si se n'ha contagiat després. La mare havia donat positiu a les proves abans del part. "El cas ens recorda que hem d'estar atents a la possible transmissió mare-fill", ha dit el cap de neonatologia de l'Hospital de Wuhan, Zeng Lingkong.

El brot del nou coronavirus a la Xina ja ha causat 563 morts, mentre la comunitat científica continua centrada en desenvolupar-ne una vacuna. Aquest dijous és el tercer dia consecutiu en què augmenta la xifra de víctimes mortals (73) en 24 hores. El 70% s'han produït a la província de Hubei, focus de l'epidèmia. El nombre total de casos de contagi confirmats ja s'eleva a 28.018 a la Xina, i les autoritats informen de 24.702 casos sospitosos més. Fora de la Xina hi ha hagut dos morts (un a les Filipines i un altre a Hong Kong) i s'han confirmat 230 casos de contagi.

Ara mateix un dels centres de preocupació és un creuer amb 3.700 passatgers que ha estat confinat al Japó, on s'han confirmat fins ara vint casos. Els passatgers s'han de quedar dotze dies en quarantena a les cabines. El nombre d'infectats pot augmentar perquè només hi ha resultats de 102 passatgers del creuer. Amb aquests hi ha un total de 45 infectats al Japó, el país amb més casos després de la Xina. El costat positiu és que 1.153 pacients han superat la malaltia.

Centenars d'experts es reuniran a la seu de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a Ginebra la setmana que ve per mirar de trobar una manera eficaç de combatre el virus accelerant la recerca de tractaments i d'una vacuna. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va demanar dimecres als estats 613 milions d'euros per ajudar a combatre l'expansió del virus: "És una xifra alta, però molt més baixa del que haurem d'acabar gastant si no invertim ara per preparar-nos-hi".

651x366 Un vigilant de seguretat comprova la temperatura dels visitants en un mercat de marisc a Guangzhou, província de Guangdong, Xina / ALEX PLAVEVSKI/ EFE Un vigilant de seguretat comprova la temperatura dels visitants en un mercat de marisc a Guangzhou, província de Guangdong, Xina / ALEX PLAVEVSKI/ EFE

Un alt càrrec de Wuhan, Hu lishan, ha alertat que estan desbordats. La ciutat, d'onze milions d'habitants, s'enfronta a una "severa" escassedat de llits d'hospital: ara hi ha 8.182 malalts ingressats en 28 centres mèdics, que tenen una capacitat total per a 8.254 pacients. A més, falta material de protecció i equipament mèdic.