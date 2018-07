Dimiteix Scott Pruitt, l'home que va treure els Estats Units dels acords contra el canvi climàtic

Scott Pruitt, cap de l'Agència de Protecció del Medi Ambient, negacionista recalcitrant del canvi climàtic i arquitecte dels agressius esforços del president Trump per reescriure les normes mediambientals, ha dimitit la matinada de divendres davant les nombroses investigacions ètiques que han enfosquit els poc més de 500 dies del seu mandat.

Malgrat els esforços de Pruitt per alimentar una estreta relació amb el president, el mateix Trump ha anunciat la dimissió en un tui enviat des de l'Air Force One en què l'ha agraït el seu "treball excepcional". En el mateix text ha anunciat que el substitut ser Andrew Wheeler, un antic lobista del sector del carbó, també contrari a admetre els efectes del canvi climàtic.

I have accepted the resignation of Scott Pruitt as the Administrator of the Environmental Protection Agency. Within the Agency Scott has done an outstanding job, and I will always be thankful to him for this. The Senate confirmed Deputy at EPA, Andrew Wheeler, will... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de juliol de 2018

En la seva carta de dimissió Pruitt ha citat "atacs implacables" a la seva persona com un dels motius de la seva marxa. Des del seu nomenament, havia estat aclamat pels conservadors per la seva desregulació en el sector mediambiental, però no va poder superar un parell de preguntes sobre les seves suposades despeses sense justificar, viatges en primera classe i estretes relacions amb els grups de pressió. Pruitt també va estar sota sospita per incitar els seus ajudats per obtenir favors especials per a ell i la seva família, com donar un cop de mà a la seva esposa, Marlyn, que ha obert un restaurant.



Pruitt va assistir dimecres a dues festes amb motiu del 4 de juliol, el dia de la Independència: una a la Casa Blanca i una altra al departament d'Interior. Un dels assistents que va estar amb ell va explicar que el responsable de medi ambient de l'administració Trump va passar la nit parlant amb uns i altres, saludant tothom i mirant els focs artificials, sense que cap dels seus gestos ni actituds fessin pensar la seva decisió tan sols hores després. El seu cap de personal, Ryan Jackson, tampoc va donar cap pista del què passaria.



Contra París

Pruitt, antic fiscal d'Oklahoma que va fer carrera gràcies a les demandes contra l'agència que ha dirigit fins ara, ha caracteritzat els seus mesos de mandat pel retrocés reglamentari més gran en la història de l'agència, en desfer, retardar o bloquejar diverses normes ambientals de l'era d'Obama. Entre ells hi havia una sèrie de regulacions històriques destinades a mitigar la contaminació de l'escalfament global dels vehicles i centrals elèctriques dels Estats Units o la sortida dels Estats Units de l'Acord de París , malgrat les advertències d'alguns dels altres alts assessors del president que el moviment podria danyar la "credibilitat en la política exterior".



L'any 2017, Pruitt es va guanyar titulars per qüestionar que la mà de l'ésser humà ha provocat el canvi climàtic, en contradicció amb dècades d'investigació per part d'institucions científiques, inclosa la seva pròpia agència.



Trump ha estat un entusiasta de Pruitt, però assessors personals seus l'han demanat en moltes ocasions que prescindís d'ell. No ha estat, però, fins que Trump ha vist que les acusacions d'irregularitats i errors ètics en què s'ha desil·lusionat i ha acceptat la seva caiguda. "Només fa una cosa darrer l'altra, aquest tipus", hauria dit Trump de Pruitt.

Pruitt és objecte d'almenys 13 investigacions federals, i una de l'agència de vigilància del govern va concloure que havia violat la llei amb la compra d'una cabina telefònica segura valorada en 43. 000 dòlars. També va ser investigat per al seu contracte de lloguer d'una casa en un complex residencial vinculat a una companyia canadenca d'energia. L'exdirectiu també havia estat criticat per les despeses dels viatges a l'estranger, incloent un viatge que va organitzar per a un grup de pressió al Marroc, un país sense relació amb l'agència. Els seus viatges a l'interior dels Estats Units també van ser sotmesos a investigació després que un exmembre del personal va dir als investigadors del Congrés que el seu cap solia viatjar a Oklahoma, on Pruitt és propietari d'una casa, demanant els seus subordinats que li trobessin "alguna cosa per fer" allà per tal que pogués justificar la factura als pressupostos.