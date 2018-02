Dimiteix el número dos d'Unicef per conductes sexualment inapropiades

El número dos d'Unicef, Justin Forsyth, ha dimitit aquest dijous enmig d'un nou escàndol d'abusos i assetjament sexual dins de les ONG. L'excap de Save the Children se'n va d'Unicef al·legant que no vol "fer mal" al sector de l'ajuda humanitària amb les revelacions sobre el seu passat.

Forsyth s'ha disculpat amb tres treballadores de Save the Children de l'època en què ell hi treballava per haver-los fet comentaris inapropiats, segons va revelar la BBC aquesta setmana. La informació l'acusava d'enviar missatges de text inapropiats i de fer comentaris sobre la roba que portaven les dones joves que treballaven amb ell.

El ja exsubdirector d'Unicef s'ha "disculpat sense cap reserva" amb aquelles tres dones i ha assegurat que el motiu de la seva dimissió no són els "errors" comesos en el seu anterior lloc de treball a Save the Children.

"Allò es va gestionar a través d'un procés adequat ja fa anys. No hi ha dubte en la meva consciència que part de la cobertura que se m'està donant no és per demanar-me responsabilitats per allò, sinó un intent de ferir greument la nostra causa i el sector de l'ajuda humanitària", ha dit. En un comunicat, Unicef ha dit que està agraïda per la tasca de Forsyth a l'organització en els últims dos anys.