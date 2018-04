L’escàndol d’abusos fa dimitir la secretària que anuncia el Nobel de literatura

La figura més visible de l’Acadèmia Sueca, Sara Danius, la secretària permanent que anuncia els premis Nobel de literatura, ha dimitit per apaivagar la polèmica que assetja l’entitat després d’acusacions de filtracions, abusos sexuals i de la dimissió de tres membres la setmana passada.

A més d'aquesta renúncia forçada, també ha plegat Katarina Frostenson, muller del dramaturg Jean-Claude Arnault, origen de la crisi, que va ser acusat per divuit dones d’assetjament en dependències de l'Acadèmia.

"Ha sigut la voluntat de l'Acadèmia que jo deixi el càrrec de secretària permanent", ha dit a la premsa Sara Danius, que ocupava el càrrec des de l'any 2015. "He pres aquesta decisió amb efecte immediat".

Quan va esclatar el cas, al novembre, en plena onada Me Too, hi va haver denúncies, va actuar la fiscalia i es va fer un informe extern. Aquest document va revelar que Arnault havia filtrat set vegades el guanyador del Nobel i que el matrimoni tenia un club literari que es podria haver finançat irregularment des de l'Acadèmia.

Fins ara s'havia aconseguit frenar l'expulsió de Frostenson (només ha passat una vegada a la història) però això va provocar les tres dimissions anteriors. Finalment, ha hagut de plegar però ha arrossegat Sara Danius, a qui l'anterior secretari ha titllat de "la pitjor secretària de la història".

Actualment només 11 dels 18 seients de l’Acadèmia estan ocupats, ja que són càrrecs vitalicis (els que renuncien simplement deixaran de participar de les activitats), i ja hi ha dues autores més que fan boicot i no assisteixen a les reunions per altres motius.

El director de l'Acadèmia, Anders Olsson, va confirmar després de la reunió que Frostenson havia decidit la seva sortida "amb l'esperança que l'Acadèmia Sueca sobrevisqui com a institució" i va assegurar que no s'ha discutit qui pot substituir Danius en el càrrec.

"Crec que tots hem entès la gravetat de la situació en què ens trobem. Ens hem vist obligats a fer un compromís, un pas enrere. Els que donaven suport a Frostenson han retrocedit i ella va acceptar deixar el seu lloc. La crisi de confiança vam voler solucionar-la també amb la sortida de Danius", va afirmar Olsson.