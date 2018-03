Dimiteix la ministra de Justícia noruega per salvar la coaliació de govern

La ministra de Justícia i Immigració noruega, Sylvi Listhaug, ha dimitit aquest dimarts després d'un polèmic atac a Facebook a l'opositor Partit Laborista, hores abans que el Parlament votés una moció de censura contra ella, el que amenaçava el futur del govern conservador- liberal en minoria.



La seva sortida desbloqueja una situació crítica per a l'Executiu format pels conservadors, la dreta xenòfoba -a la qual pertany Listhaug- i els liberals, després que aquest dilluns el Partit Cristianodemòcrata, el seu aliat extern, decidís donar suport a la moció contra la ministra, que tenia així la majoria de la cambra en contra seva.



Mitjans noruecs havien especulat amb que la primera ministra conservadora, Erna Solberg, podria lligar avui la supervivència del govern a la sortida de Listhaug, un dels pesos pesants de l'ultradretà Partit del Progrés (FRP).



La polèmica va sorgir la setmana passada, quan Listhaug va acusar els laboristes de donar més importància als drets dels terroristes que a la seguretat de la nació, en al·lusió a la seva negativa a donar suport a una proposta del govern per poder treure-li el passaport i la nacionalitat a jihadistes noruecs sense decisió judicial pel mig.



L'acusació va provocar una irada reacció recordant-li a la ministra que el Partit Laborista va ser la víctima del doble atemptat a 2011 de l'ultradretà Anders Behring Breivik -membre del FRP en la seva joventut-, amb 77 morts, recordat aquests dies per l'estrena d'un documental sobre la massacre a l'illa d'Utøya.



Després de rebre fortes pressions, Listhaug va acabar disculpant-se davant del Parlament divendres per si hi havia ferit els sentiments de les víctimes dels atemptats, però no es va retractar de les seves acusacions, el que va fer que tota l'oposició anunciés el seu suport a la moció de censura contra ella presentada per un petit partit d'esquerra.



Listhaug, que va assegurar que la seva dimissió era voluntària, ha agraït aquest dimarts des de Facebook el suport del seu partit, encara que ha afegit que no podia permetre que això provoqués una crisi que posa en perill la seva presència a la coalició de govern.



La ja exministra de Justícia i Immigració ha acusat l'oposició de convertir la política noruega en una "guarderia" i ha parlat de "caça de bruixes" i atacs a la llibertat d'expressió.



Al capdavant de la política d'estrangeria des de 2013, Listhaug s'havia convertit en flagell d'immigrants i una de les cares més populars de l'Executiu, a més d'objecte recurrent de controvèrsia, com quan fa uns anys va viatjar a l'illa de Lesbos a un simulacre de rescat per "sentir-se" com una refugiada.