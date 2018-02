Dimiteix el ministre d'exteriors holandès per haver mentit sobre una reunió amb Putin

El ministre d'exteriors holandès, Halbe Zijlstra, ha presentat aquest dimarts la seva dimissió davant el parlament després de reconèixer que va mentir sobre una pretesa trobada amb el president rus, Vladímir Putin, el qual hauria parlat dels seus plans expansionistes per recuperar la "Gran Rússia". En realitat, Zijlstra mai va sentir aquestes paraules, si no que una tercera persona les hi va explicar.

"M'hagués agradat fer-ho d'una altra manera. Vaig prendre una elecció incorrecta. No ho hauria d'haver fet així. Es tracta de la credibilitat del ministre", ha dit Zijlstra en un discurs davant el Parlament, en el qual ha anunciat la seva dimissió del càrrec. Zijlstra, del partit liberal VVD -un dels quatre grups que conformen la coalició de govern-, només portava en el càrrec des del passat octubre.

El ja exministre va afirmar en diverses ocasions durant els últims anys que ell havia estat present en una trobada amb Putin l'any 2006 i que en aquesta havia escoltat parlar de les seves pretensions expansionistes del president rus annexionant-se Ucraïna i Kazajistan per formar la "Gran Rússia". Zijlstra mai va estar en aquesta trobada, sinó que va parlar amb un exdirectiu de la petroliera Shell que sí que va anar a la reunió a casa de Putin i que, segons va afirmar, ni tan sols li havia dit les paraules que el ministre va repetir en els últims anys.

El directiu de Shell ha escrit aquest dimarts una carta a la premsa holandesa en la qual també va assegurar que Zijlstra mal interpretar la conversa perquè Putin "parlava en termes històrics" i no en un "to d'amenaça" cap a Europa. La dimissió del responsable d'Exteriors s'ha produït durant una sessió al Parlament holandès en la qual es debatia la polèmica suscitada pels seus comentaris.