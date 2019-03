Dimiteix un ministre noruec perquè la seva parella simulava atacs contra ell

Escàndol polític a Noruega. El ministre de Justícia d'aquest país nòrdic, Tor Mikkel Wara, ha anunciat aquest dijous la seva dimissió després de saber-se que la seva parella hauria estat simulant amenaces i atacs contra ell per afavorir la popularitat del polític. En els últims mesos, Wara havia sigut víctima de diversos incidents: principalment pintades a casa seva i amenaces contra la seva persona, però fa uns dies aquests suposats atacs van anar una mica més enllà i el seu cotxe familiar va aparèixer calcinat a causa d'un incendi provocat.

Els serveis secrets del país havien iniciat una investigació i aquesta última setmana ha agafat força la hipòtesi que situa la seva companya sentimental com a responsable de tots aquests episodis.

Suposadament, l'objectiu de Wara, que es caracteritza per un discurs xenòfob i promou polítiques contra la immigració, era argumentar aquests atacs com a prova que la seguretat i el civisme a Noruega haurien baixat i estaven en risc a causa de la immigració.

"Després d'una valoració conjunta basada en proves tècniques i tàctiques, el PST ha decidit canviar l'estatus de Laila Anita Bertheussen [la parella de Wara] a sospitosa en tots els episodis denunciats", han apuntat els serveis d'intel·ligència en un comunicat.

Reaccions i desenllaç incert

"Es tracta d'un cas molt seriós que preferiria haver evitat", ha lamentat en roda de premsa la primera ministra noruega, la conservadora Erna Solberg, que s'ha mostrat "trista" per la situació i ha agraït al ministre la seva tasca al govern.

Per la seva banda, Wara ha assegurat durant la compareixença on ha anunciat la seva dimissió que la decisió de deixar el seu lloc a l'executiu ha estat exclusivament seva i que havien estat uns dies "molt durs", per a ells i per a la seva família. El polític, però, ha rebutjat donar qualsevol detall sobre el cas.

Wara havia assumit el càrrec fa un any en substitució de la seva companya de partit Sylvi Listhaug, que va dimitir per un polèmic atac a les xarxes socials a l'opositor Partit Laborista, que va estar a punt de provocar la caiguda del govern. Ara el ministre de Transports, Jon Georg Dale, exercirà les funcions de Wara de manera provisional.