Dimiteix el segon ministre de l'Interior a Eslovàquia en menys d'un mes

Eslovàquia torna tenir vacant al ministeri de l'Interior, la segona en menys d'un mes. El titular, Tomas Drucker, ha dimitit aquest dilluns tan sols tres setmanes després d'haver assumit el càrrec en substitució de Robert Kalinak, que es va veure obligat a renunciar-hi enmig de la polèmica i la pressió social que va aixecar, a finals de febrer, l'assassinat del periodista d'investigació Jan Kuciak i de la seva parella, Martina Kusnirova.

Drucker tampoc no ha pogut superar l'ambient de descontentament que hi ha als carrers arran de l'assassinat de Kuciak, que havia escrit sobre les presumptes relacions de la màfia calabresa amb membres del govern de Bratislava. Les manifestacions, convocades per la plataforma ciutadana Per una Eslovàquia Decent per demanar justícia per a la jove parella i per exigir la destitució del cap de la Policia, Tibor Gaspar, no han parat des de fa dos mesos al país centreeuropeu.

Drucker no considera que la destitució de Gaspar sigui "adequada i justa" i ha justificat la seva sortida del govern per la falta de confiança de la ciutadania en les institucions governamentals, en una crisi política sense precedents a Eslovàquia.

Les turbulències socials pel cas Kuciak han fet caure l'executiu de coalició del socialdemòcrata Robert Fico, que portava deu anys al capdavant del govern, i que va dimitir al març. Poc abans ja s'havia retirat el ministre d'Interior Robert Kalinak, a qui els seus rivals polítics atribuïen vincles amb la màfia i que havia estat denunciat per la fiscalia per bloquejar investigacions policials contra la corrupció.

Smer, el partit al govern, ha patit un fort desgast del suport arran d'aquest crim sense resoldre i, segons una enquesta publicada avui, a l'abril la popularitat s'ha situat en 20,7%, quatre punts per sota de la nota que tenia abans de l'assassinat.