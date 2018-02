Dimiteix el viceprimer ministre d'Austràlia que va tenir una aventura amb una empleada

El viceprimer ministre d'Austràlia, Barnaby Joyce, ha dimitit finalment aquest divendres del seu càrrec i de la presidència del seu partit (el partit Nacional) per l'escàndol destapat quan es va conèixer que havia mantingut relacions amb una assessora de premsa, que espera un fill seu per al proper abril.

La polèmica que en voltava aquest polític que havia fet bandera dels valors familiars va portar fins i tot al primer ministre australià, Malcolm Turnbull, a anunciar que prohibiria el sexe entre els seus ministres i membres del personal. Però des del primer moment Joyce es va resistir a marxar i va enfrontar les acusacions titllant fins i tot a Turnbull d'"inepte" per haver donat tanta importància a la controvèrsia.

La dimissió arriba finalment després que hagin sortit a la llum noves al·legacions que acusen Joyce d'assetjament sexual. El polític nega aquestes noves acusacions però admet que la informació ha precipitat la seva decisió.

Un altre factor fonamental que l'ha decidit a dimitir seria també la falta de confiança que el cas ha generat entre els dos polítics, ja que Turnbull ha marxat de viatge als Estats Units i no ha volgut deixar Joyce al càrrec del país en la seva absència.

El partit Nacional de Joyce i el partit Liberal de Turnbull conformen una coalició de centre-dreta que governa Austràlia amb una limitada majoria parlamentària que té un sol escó d'avantatge. És per això que Joyce ha anunciat que no deixa el seu seient al Parlament, per tal de no perdre aquest escó essencial.

Turnbull va criticar durament Joyce pel seu "sorprenent error de judici" en haver mantingut relacions amb la seva empleada. El viceprimer ministre és un catòlic que porta casat 24 anys i que ha fet campanya sempre pels valors familiars.

"El proper dilluns diré al partit que dimiteixo com a líder del Partit Nacional i com a viceprimer ministre d'Austràlia", ha dit aquest divendres. Joyce, que té la major part de la seva base electoral en les zones rurals conservadores del país, ha fet l'anunci vestit amb el tradicional barret de granger des d'Armindale, una ciutat camperola a uns 485 quilòmetres al nord de Sydney.

Joyce es va fer conegut també internacionalment el 2015 quan va ordenar la deportació de dos dels gossos de l'actor Johnny Depp perquè no tenien els papers en regla.