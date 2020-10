Dimiteix l'alcalde de Copenhaguen per diverses acusacions d'abús sexual

El Me Too ha arribat tard a Dinamarca, però hi ha arribat amb força. I esquitxa sobretot el món de la política. L'últim dels escàndols ha portat l'alcalde de Copenhaguen, Frank Jensen, a dimitir del seu càrrec al capdavant de l'alcaldia, on portava 11 anys, i també com a vicepresident del Partit Socialdemòcrata.

Jensen ha pres la decisió després que sortissin a la llum diverses denúncies de dones que l'acusen d'abús sexual al llarg de tota la seva carrera política. El ja exalcalde es va reunir amb el seu equip diumenge en una trobada de crisi i allà va decidir que la millor opció era dimitir.

Amb 59 anys, Jensen havia estat ministre de Ciència i després de Justícia en els governs del socialdemòcrata Poul Nyrup Rasmussen, abans d'assumir el càrrec d'alcalde de la capital ara fa 11 anys.

La líder socialdemòcrata i actual primer ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat la dimissió de Jensen com "la decisió encertada" en el seu compte de Facebook, tot i que també ha volgut posar en valor "la tasca política" de l'exalcalde durant tota la seva trajectòria. " El moviment Me Too ha iniciat un debat important i necessari. Com totes els altres debats, s'hauria de dur a terme de manera adequada. No hauria de ser l'exposició als mitjans de comunicació la que decideixi el resultat d'un cas. Apel·lo fermament a resoldre els casos en seu judicial", ha afegit la primera ministra.

Dues dones van acusar Jensen d'haver-les tocat de forma inapropiada durant esdeveniments públics el 2012 i el 2017 i el mateix Jensen es va disculpar públicament per aquests fets divendres passat. Però al llarg del cap de setmana han sorgit informacions que apunten que hi hauria diverses denúncies més contra ell per assetjament sexual.

Tanmateix, el de Jensen no és un cas aïllat. Des que a finals d'agost la presentadora de televisió danesa Sofie Linde va denunciar en antena que un alt càrrec de la cadena li havia ofert catapultar la seva carrera si li feia una fel·lació, han sortit milers de dones daneses a les xarxes a denunciar assetjaments i abusos sexuals, en una versió tardana però igualment contundent del moviment global Me Too, que va sorgir el 2017 arran de l'escàndol pels abusos del productor de cinema de Hollywood Harvey Weinstein.

A Dinamarca, però, els casos han afectat especialment la classe política: diverses diputades han sortit a denunciar el sexisme inherent que, segons elles, hi ha a la seu del Parlament danès. El ministre d'Afers Exteriors, Jeppe Kofod, va ser qüestionat per un cas de fa dotze anys, quan hauria mantingut relacions sexuals amb una nena de 15 anys de les Joventuts Socialistes quan ell en tenia 34. Kofod va demanar disculpes i la primera ministra va donar el cas per tancat.