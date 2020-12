Dinamarca reconeix per llei el sexe sense consentiment com a violació

Victòria històrica per a la igualtat de gènere a Dinamarca. Aquest dijous, el Parlament va aprovar una llei que tipifica com a violació tota relació sexual sense un consentiment explícit previ entre les dues parts. Aquesta mesura s’inspira en una de semblant de la seva veïna Suècia, legislada l’any 2018, que ha implicat des d’aleshores un augment del 75% de les condemnes per violació.

D’aquesta manera, la violència física deixarà de ser necessària perquè es qualifiqui l’acte com a violació. La nova llei busca protegir les víctimes que no puguin resistir-se a l’acte sexual, per exemple, per trobar-se “inconscients”. Tanmateix, el ministeri de Justícia ha matisat que el fiscal encarregat de la investigació haurà de mostrar les proves d’un abús sexual.

Alhora, la llei millorarà les condicions legals i la seguretat jurídica de les víctimes de violació, atès que se’ls reconeixerà el dret a demanar assessorament davant un advocat abans que l’agressió sigui denunciada a la policia. En l’actualitat, segons el ministeri de Justícia unes 14.000 dones cada any són violades o es veuen involucrades en intents de violació a Dinamarca. Però el 2019 només se’n van denunciar a la policia 1.017, de les quals 79 van acabar amb condemna, segons un estudi de la Universitat del Sud de Dinamarca.

La llei ha sigut aprovada per unanimitat al Parlament i entrarà en vigor l’1 de gener del 2021. El ministre de Justícia, Nick Haekkerup, ha celebrat que “una nova llei de consentiment significa un dia revolucionari per a la igualtat de gènere a Dinamarca”.

La investigadora pels drets de les dones d’Amnistia Internacional, Anna Bluś, ha aplaudit el pas fet pel Parlament danès: “És un gran dia per a les dones a Dinamarca, atès que envia lleis antiquades i perilloses sobre la violació a la paperera de la història i ajuda a posar fi a l’estigma generalitzat i la impunitat endèmica d’aquest delicte”. Tanmateix, ha lamentat que “la nova llei no és del tot clara en el seu comentari sobre la passivitat, que no pot ser considerada consentiment”. Tot i això, assegura que “és un gran pas per a Dinamarca”.

El dotzè país europeu

El país es converteix en el dotzè a Europa en reconèixer el sexe sense consentiment explícit com a violació, sumant-se al Regne Unit, Irlanda, Luxemburg, Xipre, Islàndia, Suècia, Alemanya, Grècia, Malta, Croàcia i Bèlgica. A més, quatre països han fet avenços significatius en la tramitació d’una llei que reconegui les violacions de manera més àmplia. Entre aquests països hi ha Espanya, que ha dut a terme un avantprojecte que serà debatut pròximament al Parlament. Holanda, Eslovènia i Suïssa també han iniciat les converses per reformar la llei.