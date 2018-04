Tres morts i 20 ferits en un atropellament múltiple a Alemanya

Tres persones han mort i 20 més han resultat ferides aquest dissabte quan una furgoneta ha envestit diverses persones en una terrassa d'un bar en un carrer de vianants a la localitat de Münster, al nord-oest d'Alemanya, prop de la frontera amb els Països Baixos. La policia ha confirmat finalment la xifra de tres persones mortes i 20 ferits, dels quals sis estarien en estat crític amb perill de mort.

Un portaveu de la policia, Andreas Bode, ha confirmat el nombre de víctimes i ha dit que, amb la investigació encara en marxa, "és massa d'hora per parlar d'atemptat" terrorista, tot i ser un atac deliberat, però no es descarta cap hipòtesi.

El perpetrador s'ha llevat la vida després de l'atropellament. La policia alemanya ha desplegat un operatiu a gran escala a la zona. Boda ha explicat que alguns testimonis han vist fugir dues persones de la zona, però ha advertit que aquest extrem no està confirmat.

315x388 Imatge penjada a Twitter per un testimoni de l'atrpellament múltiple a Münster / ‏ @JimmySecUK Imatge penjada a Twitter per un testimoni de l'atrpellament múltiple a Münster / ‏ @JimmySecUK

En algunes imatges que han circulat a les xarxes es veuria la suposada furgoneta encastada contra un bar després d'haver envestit les taules i cadires de la terrassa.

Les víctimes estaven assegudes a la terrassa, en una cantonada del casc antic de Münster, prop de la catedral, quan la furgoneta els ha envestit. El conductor s'hauria disparat un tret al cap dins la mateixa furgoneta, que està sent inspeccionada per si hi ha explosius.