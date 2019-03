Almenys un mort i diversos ferits en un tiroteig en un tramvia a Utrecht

Un home ha obert foc cap a tres quarts d'onze del matí contra els passatgers d'un tramvia a la ciutat d'Utrecht, als Països Baixos, segons informen diversos testimonis. La policia holandesa ha confirmat que hi ha almenys un mort i diversos ferits i no es descarta que es tracti d'un atemptat terrorista. El govern de Mark Rutte està celebrant una reunió d'emergència. L'autor de l'atac ha fugit de la zona amb un Renault Clio vermell, segons informa l'emissora pública holandesa NOS.

Els mitjans locals holandesos confirmen que la policia està rodejant un edifici prop de la zona on s'ha produït el tiroteig perquè creuen que l'atacant és a dins.

Un testimoni presencial ha explicat a la cadena de televisió pública holandesa que ha vist una dona ferida a terra "inconscient" amb sang a les mans i al pit. "L'he portat al meu cotxe i l'he ajudat", ha dit.

La policia d'Utrecht ha dit que s'ha acordonat una plaça i l'estació del tramvia als afores de la ciutat, a Oktoberplein, i que els serveis d'emergència estan treballant al lloc dels fets. El servei de tramvia s'ha aturat.

