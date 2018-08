Diversos morts i ferits en un tiroteig durant un torneig de videojocs a Florida

Un tiroteig en un restaurant d’un centre comercial de Jacksonville, al nord de Florida, ha deixat aquest diumenge almenys quatre morts i deu ferits. Així ho va confirmar, instants després, la policia local, que va apuntar que una de les víctimes mortals era el suposat atacant, de qui a hores de tancar aquesta edició no se’n coneixia ni la identitat ni els motius que l’haurien mogut a protagonitzar l’incident.

L’atac va tenir lloc mentre al restaurant –a la vora del mar, i en una de les zones més concorregudes de la localitat– s’estava celebrant un torneig de videojocs, i bona part dels assistents eren joves i adolescents.

De fet, Mitjans nord-americans, com The Los Angeles Times apuntaven la possibilitat que l’autor fos un dels participants del torneig, que havia perdut. Aquesta competició estava sent retransmesa en directe per internet: en un vídeo que va circular per les xarxes socials es podia escoltar el moment on l’atacant va irrompre a la sala i va començar a disparar almenys una dotzena de trets.

Entremig dels crits dels presents, se sent com algú pregunta si es tracta d’un tiroteig i si és una arma. Llavors es talla la connexió. Les autoritats policials, que de seguida van acordonar la zona, van avisar a través de Twitter que els ciutadans “evitessin l’àrea”, ja que no era segura.Davant la incertesa general, des de la mateixa oficina policial de Jacksonville van declarar que estaven investigant els fets.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 de agosto de 2018

Paral·lelament, diverses ambulàncies i equips mèdics van desplaçar-se fins al lloc del tiroteig per assistir els ferits, molts dels quals van haver de ser traslladats a l’hospital –almenys un amb estat greu–. Un dels testimonis va explicar a la CNN que va veure almenys sis cossos estesos al terra.Un dels jugadors del torneig, Drini Gjoka, va escriure a Twitter minuts després de l’assalt: “Sóc realment afortunat. Una bala em va fregar un polze. El pitjor dia de la meva vida”.