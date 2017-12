Veneçuela allibera 36 opositors en un gest de Nadal

Tres guardonats amb el premi Sàhkarov i l'exalcalde d'una d'una de les ciutats més grans de Veneçuela figuren entre les 36 persones alliberades a Veneçuela aquest cap de setmana, en un gest de Nadal del govern de Nicolás Maduro. Els alliberaments van ser recomanats per la Comissió de la Veritat oficialista aquesta matinada .



Andrea González i Betty Grossi apareixen a la llista facilitada en un comunicat de la coalició opositora Mesa de la Unitat Democràtica (MUD) i l'ONG Foro Penal. Cal afegir-hi també l'alliberament d'un tercer premiat, Dany Abreu, segons el seu advocat.



Tots tres van ser detinguts l'agost del 2015, després de ser acusats per dos assassins confessos de planejar un atemptat contra la filla de l'home fort de l'ala militar oficialista, Diosdado Cabello.



Una de les tres persones alliberades guardonades amb el premi Sàhrakov, del Parlament Europeu, és Alfredo Ramos, exalcalde de Barquisimeto (centre-oest), una de les principals ciutats del país.



Ramos, de 62 anys, va ser arrestat el 28 de juliol per no impedir talls de carrers durant les protestes opositores de juliol d'aquest any que van sacsejar el país.



El comunicat de la MUD també informa de l'alliberament del membre del grup tècnic de suport elector de la coalició Roberto Picón, a qui, segons el text, se li van imputar càrrecs de traïció a la pàtria, rebel·lió militar i sostracció d'objectes pertanyents a les forces armades.