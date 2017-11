Divisió ‘tory’ en obrir-se el debat clau sobre el Brexit

Entre símptomes de tensions creixents entre els parlamentaris conservadors, des d’ahir i pràcticament fins Nadal el Parlament de Westminster analitzarà en detall la legislació del Brexit que permetrà la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE). La Cambra dels Comuns dedicarà un mínim de dos dies per setmana a debatre la llei, fent-ne l’escrutini línia a línia. Però no només de les 62 pàgines del text, incloent-hi la disposició presentada pel govern que marca dia i hora de sortida oficial de la UE, sinó també de les 191 en què hi ha la resta d’esmenes presentades, gairebé 500. Esmenes tant dels diferents grups de la cambra com dels diputats a títol individual.

La divisió evident entre els conservadors pot afavorir circumstancialment els laboristes. Però el govern ha advertit que fer-ho seria posar en risc la materialització del Brexit pròpiament dit, a part que suposaria disparar un tret al peu a un executiu ja prou afeblit per la disputa interna.

Però ni l’anunci fet dilluns pel ministre del Brexit, de donar l’última paraula al Parlament per sancionar l’hipotètic acord de divorci a què s’arribi amb la UE, no ha satisfet els crítics, que ahir ja van plantar cara.

Els rebels tories intenten convèncer la premier Theresa May que no permeti que els brexiters durs sacrifiquin l’economia del país per una visió ideològica.

Ahir el focus de l’oposició i dels rebels va ser la decisió de May d’incloure una esmena a la llei del Brexit que indica que el Regne Unit sortirà oficialment de la UE a les 23.00h, hora de Londres, del 29 de març del 2019. Fixar una data concreta podria dur a un Brexit caòtic si les negociacions s’allarguessin més enllà, sense haver pactat abans un acord comercial i sense un període de transició, considera l’oposició.

La sessió, que es va allargar fins a la mitjanit, va viure escenes glorioses des del punt de vista del parlamentarisme. El veterà diputat proeuropeu tory Kenneth Clarke va tornar a donar una lliçó d’acerada oratòria en demanar a l’executiu de Theresa May que retirés “la ximple” clàusula de la data i hora, imposada per “tenir només un bon article al Daily Telegraph ”, va dir, referint-se a l’article que la premier va publicar divendres en aquest diari britànic. El van secundar més col·legues conservadors.

Visita a Downing Street

D’altra banda, també ahir, a mitja tarda, la primera ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon, va visitar Downing Street per discutir els termes de la llei del Brexit amb la premier May. És el primer cop que les dues mandatàries es veuen des del març. Encara que no van transcendir detalls concrets de la reunió, les postures continuen allunyades tot i el caràcter “constructiu i cordial” de la trobada, en paraules de Sturgeon.

La primera ministra escocesa, però, va tornar a demanar a May garanties que Escòcia recuperarà competències que ara són a Brussel·les. En cas contrari, Edimburg no duria al Parlament la llei del Brexit perquè fos ratificada. En el mateix sentit s’ha expressat el primer ministre de Gal·les.