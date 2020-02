Donald Trump inicia la purga contra els testimonis de l'impeachment

Si dimecres va ser el dia de l'absolució i dijous el de la celebració (entesa pel president com una oportunitat d’insultar els seus rivals polítics i elogiar els incondicionals), aquest divendres ha estat el dia de la purga. O, aparentment, del començament de la venjança. Donald Trump no només ha eludit buscar la reconciliació després de l'impeachment, tal com va fer Bill Clinton el 1999, sinó que aquesta passada matinada ha començat la neteja. En tot just unes hores, dos dels principals testimonis de l'escàndol ucraïnès han estat acomiadats dels seus respectius càrrecs.

Trump va intentar impedir que funcionaris i càrrecs designats per la Casa Blanca participessin en l'impeachment. Tant l'ambaixador davant la Unió Europea, Gordon Sondland, com el tinent coronel Alexander Vindman, màxim expert en Ucraïna del Consell de Seguretat de la Casa Blanca, van ignorar les seves ordres i ara el president els ho ha fet pagar. El primer, un hoteler sense experiència diplomàtica prèvia i donant d'un milió de dòlars per l’acte de presa de possessió de Trump, va confirmar al novembre davant el Congrés que Trump va pressionar el president d'Ucraïna perquè aquest anunciés una investigació contra el demòcrata Joe Biden. Amb sorprenent naturalitat, Sondland va declarar que "tothom estava al cas", entre ells el vicepresident Mike Pence o el secretari d'Estat, Mike Pompeo.

Vindman, nascut a Ucraïna, militar condecorat i veterà de la guerra de l'Iraq, va escoltar la trucada del 25 de juliol entre Trump i el seu homòleg ucraïnès, Volodimir Zelenski. La conversa que va donar peu a la denúncia d'un whistleblower (denunciant anònim) i posteriorment a la investigació de l'impeachment. En aquesta conversa, el mandatari nord-americà va pronunciar la ja famosa frase de "voldria que ens facis un favor", que era el d'investigar els Biden. Vindman, que va alertar fins en dues ocasions els seus superiors, va declarar que "és impropi que el president dels Estats Units demani a un Govern estranger que investigui un ciutadà nord-americà i oponent polític".

Alexander Vindman i el seu germà Yevgeny, que igualment formava part de l'equip d'assessors de la Casa Blanca, han estat cessats dels respectius càrrecs hores després que el propi Donald Trump alimentés els rumors que indicaven la seva sortida immediata. L'advocat dels germans, David Pressman, va assegurar en un comunicat que a Vindman se l’havia acomiadat "per dir la veritat". Va afegir que "el seu honor, el seu compromís amb el que és correcte, ha espantat els poderosos". Sondland, per la seva banda, es va limitar a declarar en un comunicat que està “agraït amb el president Trump per haver-me donat l'oportunitat de servir".