Donald Trump proposa injeccions de desinfectant per tractar el coronavirus

El president dels Estats Units, Donald Trump, s’ha posat encara més en contra la comunitat científica després d'haver tornat a suggerir tractaments no provats pel coronavirus, com ara injeccions de desinfectant o una teràpia amb llum ultraviolada. A la roda de premsa de seguiment de la pandèmia d’aquest dijous, Trump va sorprendre els assistents reflexionant sobre els possibles efectes beneficiosos d’injectar desinfectant als pacients. El president argumentava que si aquests productes eren capaços d'eliminar el virus en superfícies, també podrien curar les persones infectades.

"Veig que el desinfectant elimina el virus en un minut –en un minut!–. ¿Es podria fer alguna cosa com una injecció o una neteja?", va dir Trump davant una astorada Deborah Birx, responsable de la gestió de la lluita contra el coronavirus. La doctora va contradir el president assegurant que no es plantejaven aquestes opcions com a tractaments del virus.

De fet, algunes imatges mostren la doctora seriosa i visiblement incòmoda mentre escolta les recomanacions de Trump per usar llum ultravioleta o injectar desinfectant als pacients de corvid-19.

Here is Dr. Birx's reaction when President Trump asks his science advisor to study using UV light on the human body and injecting disinfectant to fight the coronavirus. pic.twitter.com/MVno5X7JMA — Daniel Lewis (@Daniel_Lewis3) April 24, 2020

La pregunta de Trump va arribar després que el científic William N. Bryan, responsable científic del departament de Seguretat Nacional, expliqués en la roda de premsa que el govern havia fet proves sobre com la llum del sol i els desinfectants eliminen el virus en superfícies en 30 segons.

La informació donada per Bryan va comportar que el president també plantegés davant la premsa la possibilitat de fer servir llum ultraviolada en pacients. “Suposem que apliquem als cossos una llum poderosa, ja sigui ultraviolada o simplement molt potent. Crec que ha dit que encara no s’ha provat, ¿però en farem proves? Vull dir intentar portar aquesta llum a dins del cos, ja sigui a través de la pell o d’una altra manera”, li va preguntar el president.

Uns quants membres de la comunitat científica s’han manifestat en contra de les propostes de Trump i han avisat els ciutadans que no segueixin les recomanacions del president. Els experts han alertat unes quantes vegades que l’ús de llum ultraviolada pot ser nociu per als éssers humans si es fa de manera inadequada.

Robert Reich, professor de polítiques públiques a la Universitat de Califòrnia i exsecretari de Treball dels Estats Units, ha assegurat a Twitter que “les rodes de premsa de Trump sobre la crisi posen en perill la salut pública del país": "Boicotegem la propaganda. Escoltem els experts i, sisplau, no begueu desinfectant”.

No és la primera vegada que Trump fa pressió per utilitzar tractaments contra el coronavirus que no s'han provat ni certificat científicament. Durant moltes setmanes va fer declaracions públiques en què animava a utilitzar hidroxicloroquina –un fàrmac utilitzat contra la malària– per tractar el coronavirus, malgrat que es tenen evidències que pot ser perjudicial per als pacients de covid-19. De fet, aquest dijous Rick Bright, el metge que dirigia fins aquesta setmana l’agència federal dels Estats Units per desenvolupar la vacuna del covid-19, va assegurar que va ser apartat del càrrec quan va plantar cara a la pressió de Trump per promoure la hidroxicloroquina.