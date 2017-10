Tusk torna a apuntar que el Brexit potser no es farà

Un altre cop, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha deixat la porta oberta al fet que la Unió Europea i el Regne Unit mantinguin el matrimoni i el Brexit quedi bloquejat. En plenes negociacions entre les dues parts, que són en un punt mort, Tusk ha afirmat aquest dimarts que depèn de Londres com acabi la negociació. "Mentre no estiguem dividits, la UE podrà aixecar-se davant de qualsevol escenari. De fet, de Londres depèn com acabi això: amb un bon acord, sense acord o sense Brexit", ha declarat davant del ple del Parlament Europeu, reunit a la ciutat francesa d'Estrasburg.

No és la primera vegada que, un cop iniciat el procés de desconnexió britànica de la UE, el president del Consell Europeu suggereix la permanència del Regne Unit al club comunitari, que segons el calendari hauria d'abandonar la Unió el 29 de març del 2019. Al juny, en un comunicat difós per Tusk abans d'una cimera de líders de la UE a Brussel·les, el president del Consell Europeu va evocar la mateixa possibilitat i va citar la cançó del britànic John Lennon 'Imagine'. Tusk va assenyalar llavors que alguns dels seus amics britànics li havien preguntat si el Brexit podria ser reversible i si podria imaginar que el Regne Unit seguiria sent en el futur part de la Unió.

Un optimista incurable

En les seves declaracions avui davant l'Eurocambra, el president del Consell, institució que representa els països de la Unió Europea, s'ha presentat com a "un optimista incurable" i ha centrat el seu missatge sobre el Brexit a subratllar que, més enllà del camí que emprengui el Regne Unit, els 27 països que es mantinguin a la UE han de continuar units.

Sempre sobre el mateix assumpte, Tusk també va fer referència davant els eurodiputats a la transformació que necessitarà el Parlament Europeu de cara a les eleccions del 2019 si el Regne Unit surt de la UE. Londres aporta actualment 73 dels 750 europarlamentaris.

"Em prendré seriosament totes les propostes que han sorgit en aquest debat, totes són idees interessants i proeuropees. Personalment crec que la millor solució seria adoptar una regla simple: menys països, menys mandats. No només és pragmàtic i lògic, sinó que també és el que espera l'opinió pública", ha afirmat.

El president del Consell Europeu ha afegit que és "conscient" que la decisió haurà de consensuar-se amb el mateix Parlament Europeu, que ha de proposar i codecidir la solució a aquest assumpte.