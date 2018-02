Dones musulmanes denuncien casos d'assetjament sexual durant el pelegrinatge a la Meca

Fa una setmana la periodista i activista feminista egípcia Mona Eltahawy clamava, per enèsima vegada, en contra de l'assetjament sexual al món àrab. Sota l'etiqueta #MosqueMeToo, el nou moviment busca denunciar els casos d'assetjament que han sofert les dones musulmanes durant el pelegrinatge a la Meca. Ràpidament centenars de dones s'hi han unit i, a través de les xarxes socials, han explicat les seves experiències durant el camí cap a l'indret més sagrat per a l'islam.

Eltahawy, que també va ser víctima d'aquests abusos el 1982, quan només tenia 15 anys, va crear l'etiqueta després que una dona pakistanesa expliqués a Twitter que havia sofert tocaments durant la circumval·lació a la Kaaba, la pedra negra de la Meca. El nom de la protesta té relació amb el moviment feminista #MeToo, que rebutja l'assetjament sexual a tot el món.

Muslim women do not appreciate being sexually assaulted while we perform the 5th pillar of our religion at our holiest site. As for western imperialism: it has its own sexual predators, top of which is Donald Trump.Stop throwing women under the bus. Tell men to stop assaulting us https://t.co/EzyQvikw5O — Mona Eltahawy (@monaeltahawy) February 11, 2018

"És difícil parlar sobre assetjament en llocs sagrats. Espero que totes aquelles que ho estem fent puguem servir d'ajuda a d'altres que, per qualsevol raó, no puguin explicar-ho ara", va escriure Eltahawy a través d'un tuit. L'activista egípcia, que el 2015 va escriure un llibre on relatava el seu cas, ha explicat que ha creat aquesta nova etiqueta perquè el #MeToo es va popularitzar després dels casos d'assetjament a actrius de Hollywood i que pensava que moltes dones podrien no sentir-se incloses en un moviment sorgit en un entorn de dones blanques, riques i occidentals.

Fins ara, la iniciativa ha rebut innumerables mostres de suport i, cada cop són més les dones que s'animen a donar a conèixer el seu relat. Eltahawy alerta, però, que ha rebut diverses crítiques i que des de diversos sectors l'han insultat i acusat de voler destruir l'islam. Les autoritats de l'Aràbia Saudita, país on es troba la Meca, no han fet cap al·lusió a aquestes denúncies.

#MosqueMeToo I was sexually harassed in Umrah during Tawaf.I thought it was accidental but he kept groping me. I mean if men can’t discipline themselves even in the HOLIEST place on earth then I’ve truly lost hope in men to ever stop harassing us. We just want to be safe. — مادري (@SherlockCloset) February 9, 2018

La Meca, el lloc més sagrat