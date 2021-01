Dos soldats apartats del dispositiu per protegir Biden pels seus vincles amb milícies neonazis

Dos dels soldats que formaven part del dispositiu de seguretat per a la cerimònia d'inauguració de la presidència de Joe Biden als Estats Units han estat retirats del servei pels seus vincles amb milícies d'ultradreta. El cap de la Guàrdia Nacional va explicar dilluns que l'FBI i els serveis secrets estaven investigant un per un els 25.000 soldats enviats a Washington per protegir la cerimònia per tal d'evitar "amenaces internes". Tot i que no s'han fet públics els resultats d'aquest procés, dos oficials nord-americans van explicar a Reuters que dos dels soldats han estat extrets del dispositiu pels seus lligams amb milícies extremistes, com les que van protagonitzar l'assalt al Capitoli. També van apuntar que podrien ser més de dos els militars retirats del dispositiu.

A només 24 hores de la cerimònia, els primers càrrecs de la nova administració Biden passaven aquest dimarts a la tarda pel Senat en unes sessions de confirmació que ja porten molt de retard. Biden jurarà el càrrec demà dimecres sense cap dels seus càrrecs polítics clau confirmats encara pel Senat, tot i que al llarg del mateix dia alguns sí que podrien ser-ho, si la cambra alta fa efectiva la votació demà mateix.

La primera a passar pel Senat aquest dimarts ha sigut la futura secretària del Tresor, Janet Yellen, que va explicar les prioritats econòmiques del govern de Biden, que passen per injectar les ajudes i estímuls necessaris per recuperar l'economia després de la crisi del covid, més que no pas per elevar impostos, ha dit. Yellen ha apuntat també que Biden vol reobrir les escoles durant els seus primers 100 dies de govern i per fer-ho caldrà proveir d'ajudes els centres escolars.

La pandèmia de covid-19, de fet, serà la prioritat número u del nou govern de Biden, que ja ha anunciat que no pensa aixecar les restriccions de viatge imposades al país per als que venen del Brasil o de la Unió Europea, tal com volia fer Donald Trump. El president sortint havia anunciat poc abans la seva intenció d'aixecar les prohibicions de viatge el 26 de gener, però la que serà la cap de premsa del president Biden, Jen Psaki, ha advertit a Twitter que, seguint els consells dels equips mèdics, el nou govern pensa mantenir les restriccions i, a més, "reforçar les mesures de salut pública per als viatges internacionals".

On the advice of our medical team, the Administration does not intend to lift these restrictions on 1/26. In fact, we plan to strengthen public health measures around international travel in order to further mitigate the spread of COVID-19. — Jen Psaki (@jrpsaki) January 19, 2021

Contra Q-Anon

La segona a passar pel Senat per a la seva vista de confirmació ha sigut la nomenada directora d'Intel·ligència Nacional, Avril Haines, que ha anunciat davant la cambra que quan arribi al seu càrrec pensa fer una avaluació exhaustiva de la possible amenaça per a la seguretat nacional que suposa el grup Q-Anon, defensor d'una teoria conspiratòria sobre un suposat cercle de seguidors de Satan i traficants de nens liderat per les elits demòcrates i de Hollywood. Membres d'aquest grup, que ha rebut el suport directe de Donald Trump, van liderar la turba que va assaltar el Capitoli.

Està previst que també compareguin al Senat el futur secretari de Seguretat Interior, Alejandro Mayorkas; el futur secretari d'Estat, Antony Blinken, i el nomenat per a secretari de Defensa, Lloyd Austin.