Dos estudiants morts en una altra jornada de protestes a Nicaragua

La tensió ha augmentat, encara més, aquest cap de setmana a Nicaragua. El dissabte dos estudiants van morir en un atac armat contra l'església de Managua, on els joves s'havien refugiat al costat de periodistes i sacerdots per escapar de la repressió policial i dels paramilitars.

"Desgraciadament dos joves van perdre la vida, dos més van ser ferits", va dir el cardenal nicaragüenc Leopoldo Brenes, que va ser testimoni de l'atac d'un grup de policies i paramilitars contra els universitaris que estaven refugiats a la casa parroquial de l'església de la Divina Misericòrdia de Managua. Primer, els joves s'havien atrinxerat a la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua.

Les imatges transmeses pels joves mostraven a diversos d'ells atenent els ferits, al mateix temps que altres demanaven auxili. Com a mínim 60 dels estudiants van poder refugiar-se a la parròquia Divina Misericòrdia, que més tard també va ser atacada per les forces d'Ortega.

"Per a nosaltres [com a església catòlica] és lamentable i hem dit en moltes ocasions que no volem ni un mort més", va afegir Brenes, en referència a la greu crisi sociopolítica que viu Nacaragua, la més sagnant des de la dècada del 1980. Les dades donen una idea de la magnitud de la tragèdia: almenys 350 persones han perdut la vida des del passat 18 d'abril.

"Inhumà i immoral"

Els dos joves, que estaven tancats des de la nit del dissabte a l'església amb una desena d'estudiants, tres periodistes, metges i sacerdots, van morir després de rebre diversos trets. Els altres estudiants van aconseguir sortir en vehicles -camionetes i un autobús- fins a la Capital Metropolitana, escortats pels bisbes i per la Creu Roja nicaragüenca. Els nois pensaven que si entraven a l'església, els policies no els atacarien.

Després d'hores d'incertesa, els supervivents van ser rebuts per una multitud enmig de càntic religiosos, l'himne nicaragüenc i amb cançons de protesta com "El poble unit mai serà vençut". Portaven més de 16 hores tancats al temple, i els familiars no sabien si els tornarien a veure amb vida.

Els estudiants de la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua (UNAN) van denunciar posteriorment que quatre alumnes van ser segrestats per grups paramilitars després d'abandonar l'església en la qual van ser assetjats. El bisbe auxiliar de Managua, Silvio Báez, ha acusat el Govern de Daniel Ortega de superar "el límit inhumà i immoral".

"Repressió criminal des de la nit de divendres contra civils, la majoria estudiants, és condemnable sota tot punt de vista. La comunitat internacional no pot ser indiferent!", va denunciar el religiós a través de Twitter. Baez considera que "el que va passar dissabte amb els atacs criminals de la policia i parapolicials contra estudiants" a la parròquia, provocant ferits i morts, "és inhumà i injustificable".

Demanen implicació internacional

"Davant l'aprofundiment de la greu crisi de drets humans a Nicaragua, cridem a la comunitat internacional perquè es pronunciï i exigeixi a l'Estat respectar i garantir els drets de la seva població", va instar Antònia Urrejola, relatora per a Nicaragua a la Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH), en un missatge a través de Twitter.

"Ante la profundización de la grave crisis de DDHH en #Nicaragua, llamamos a la comunidad internacional a pronunciarse y exigir al Estado respetar y garantizar derechos de su población.” https://t.co/3JXWEnvA5M — Antonia Urrejola (@totonia68) 15 de juliol de 2018

El secretari executiu de la CIDH, Paulo Abrão, va denunciar que policies i paramilitars encaputxats es van coordinar per reprimir "amb gran violència diferents localitats simultàniament", entre elles la comunitat indígena de Monimbó, a la ciutat de Masaya, i a estudiants que es trobaven atrinxerats en un recinte i després en una parròquia. Abrão va qualificar aquests atacs d'"inadmissibles" i va instar a l'estat nicaragüenc a declarar una treva.