Dos ferits per l'explosió d'un objecte al costat d'una estació de metro a Estocolm

Aquest diumenge han resultat ferides dues persones per l'explosió d'un objecte al costat d'una estació de metro al municipi de Vårby gård, als afores d'Estocolm, segons ha informat la policia sueca. Aquest cos de seguretat també ha explicat que un dels dos individus ha agafat presumptament l'objecte de terra i ha explotat. No obstant això, descarta que es tracti d'un atac terrorista.

La policia ha acordonat l'estació i la plaça on hi ha hagut l'incident, i els artificiers investiguen què ha passat. Els ferits, que han estat traslladats a un hospital, són un home de 60 anys amb ferides greus i una dona de 45.

Un portaveu de la policia esmentat per l'agència de notícies sueca TT ha assenyalat que encara és massa aviat per determinar el material explosiu i la seva potència. "Ha estat prou fort per portar la parella a l'hospital", ha explicat el portaveu, Sven-Erik Olsson.