Dos morts per trets de la policia en les manifestacions anti-governamentals a l'Iran

Dues persones han mort a la província del Lorestán, al sud-oest de l'Iran, pels trets de la policia durant les manifestacions de protesta contra les polítiques econòmiques del govern, segons ha confirmat el vicegovernador de la província, Habibolá Joyastepur. Les autoritats iranianes han tornat a advertir de la il·legalitat de les mobilitzacions, les més grans des de la sublevació popular del 2009 contra el frau electoral, i han avisat que els manifestants han sobrepassat els límits.

Citat per l'agència local iraniana de notícies ISNA, el vicegovernador ha lamentat la mort de dues persones la nit de dissabte, a la ciutat de Dorud a la província de Lorestan, i ha afirmat que el desig de les autoritats era que les manifestacions acabessin de forma pacífica.

Joyastepur ha afirmat que a Dorud, els 'takfiries' (sunnites extremistes) enemics i la intel·ligència estrangera", han estat involucrats i presents "en els disturbis" en referència a les protestes que des de dijous es repeteixen a nombroses ciutats del país en contra de l'augment dels casos de corrupció al govern i de l'increment dels preus.

"En aquest conflicte, l'objectiu de tots nosaltres era que la concentració acabés de forma pacifica, però considerant la presència de grups 'takfiries' enemics" i l'orientació que estaven duent a terme "els serveis d'intel·ligència estrangers, lamentablement dues persones van morir", va explicar Joyastepur.

Després de la mort d'aquestes dues persones i la difusió de les imatges en xarxes socials, el ministre d'Interior iranià, Abodlreza Rahmani Fazlí, ha demanat respecte a l'ordre públic i ha lloat la tolerància i contenció de la policia.

Les manifestacions són la mostra de l'augment del descontentament social contra el govern de Hasan Rohani, reescollit el passat mes de maig, i considerat per molts com un bri d'esperança per a l'obertura del règim teocràtic, ja que va prometre una més gran llibertat d'expressió. No obstant, les autoritats han bloquejat temporalment algunes aplicacions per evitar la propagació d'eslògans i missatges contraris al govern.

De consignes polítiques contra la gestió econòmica del govern, els manifestants han passat a qüestionar el règim dels aiatol·làs i s'han arribat a sentir crits a favor del Xà de Pèrsia, que va ser derrocat el 1979 per la Revolució Islàmica i que demostra el nivell de malestar sense precedent al país en trencar un dels tabús del règim.