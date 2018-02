Dos morts en un tiroteig a Zuric

Dues persones han estat assassinades a trets aquest divendres en les immediacions d'una sucursal del banc UBS a la ciutat suïssa de Zuric. Els fets han tingut lloc a la cèntrica zona de Lagerstrasse a la zona d'Europaallee, passades les 14.20 hores. La policia descarta que es tracti de cap acció vinculada amb el terrorisme i assegura que la situació està controlada i no hi ha cap perill per a la ciutadania.

Zwei Personen verstorben nach Gewaltdelikt an der #Lagerstrasse. Die Situation ist unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit. ^sa — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) 23 de febrer de 2018

Testimonis dels fets han explicat que s'ha produït un tiroteig i que han sentit entre quatre i cinc trets. La policia ha localitzat els cossos de dos homes estesos a terra quan ha arribat al lloc dels fets, alertada pels veïns. Un dels homes era mort i l'altre ha mort poc després com a conseqüència de les ferides de bala.