Dos palestins morts en una altra jornada de manifestacions a Gaza

Malgrat el silenci, les morts a la frontera entre la franja de Gaza i Israel no s'aturen. Aquest divendres dos palestins, un d'ells un menor de 14 anys, han mort i 35 més han resultat ferits com a conseqüència dels trets –de foc real– dels soldats israelians. Igual que des de fa mesos, s'han registrat enfrontaments a la frontera entre manifestants palestins i els soldats d'Israel.

Segons ha informat l'exèrcit israelià, unes 7.000 persones han participat en aquestes protestes en cinc punts diferents de l'est de la franja per dinovè divendres consecutiu. Aquestes manifestacions s'emmarquen en el que s'ha anomenat la Gran Marxa del Retorn, un moviment que fan servir els habitants palestins per denunciar el bloqueig que pateix Gaza per part d'Israel.

Les protestes, organitzades per un comitè que s'encarrega de convocar-les i executar-les, han començat al matí, quan el comitè ha cridat a la població, a través dels altaveus de les mesquites, a acostar-se a la línia fronterera per commemorar 'el divendres dels nens morts per Israel'.

Els palestins han llançat una dotzena de cometes incendiàries cap a Israel, i segons fonts mèdiques palestines com a mínim tres manifestants han resultat ferits per trets de soldats israelians mentre miraven d'enlairar aquests artefactes.

Segons el departament de bombers israelià, els globus i les cometes han causat dos incendis a la regió de Xaar del Nègueb.

Mesos de tensió

Diversos analistes han advertit que les manifestacions d'aquest divendres podrien incrementar la tensió entre Israel i el moviment palestí de Hamas, i esfondrar la fràgil treva moderada per Egipte la setmana passada.

Segons dades del ministeri de Sanitat palestí, des del començament de les protestes, el 30 de març passat, han mort 145 persones en les manifestacions i enfrontaments, i més de 16.000 han resultat ferides.