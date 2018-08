Dotze anys de presó per a una mare alemanya per haver venut el seu fill a pederastes

L'Audiència Provincial de Friburg ha condemnat aquest dimarts a 12 anys i mig de presó una dona per haver venut el seu fill, un nen de 9 anys, a diferents homes perquè hi mantinguessin relacions sexuals a canvi de més de 10.000 euros. Per aquest cas han estat jutjades set persones més, entre les quals hi ha el padrastre del menor i un barceloní de 33 anys, que va confessar haver pagat els diners a la parella i ha estat condemnat a 10 anys.

La parella, de nacionalitat alemanya, va oferir el nen a través de l'internet ocult perquè pederastes de tot el món disposessin lliurement del seu cos i hi practiquessin sexe sense restriccions, segons han explicat al judici, que ha durat diverses setmanes. El tribunal ha condemnat la mare a 12 anys i sis mesos de presó i el padrastre, a 12 anys, en considerar-los culpables de violació, agressió sexual agreujada a nens, prostitució forçada i distribució de pornografia infantil. En un vídeo es van evidenciar les humiliacions verbals i físiques que els acusats infringien a la criatura.

El processat barceloní, Javier González, va explicar al tribunal que va pagar a la parella més de 10.000 euros i que durant gairebé un any es va traslladar des de la capital catalana fins a Friburg per tenir sexe amb el menor. Els jutges l'han condemnat per 14 càrrecs, com el d'abusos sexuals greus, violació i enregistrament de pornografia infantil. L'home haurà d'indemnitzar la víctima amb 18.000 euros. González va demanar al tribunal poder sotmetre's a una teràpia.

Segons l'Oficina d'Investigació Criminal de Baden-Württemberg, es tracta del cas "més greu d'abusos sexuals que han abordat els investigadors fins ara" en aquest estat federat de l'oest d'Alemanya. Quatre homes més han estat també condemnats a penes d'entre vuit i deu anys de presó, segons informa Efe.