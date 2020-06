Dues empreses espanyoles, el focus més greu de covid-19 al Marroc

El focus més greu de coronavirus aparegut al Marroc es concentra en dues empreses espanyoles, Frigodar i Natberry, que es dediquen al tractament de les maduixes i altres fruites, i es localitzen a la rica regió agrícola que hi ha entre les ciutats de Larraix i Rabat. En total s’hi han detectat 560 contagis. La majoria de les persones que hi treballen són dones.

La situació és tan greu que el govern marroquí fins i tot ha decidit tancar del tot l’accés als pobles de la zona, malgrat que aquest dissabte era precisament quan s’havia aixecat el confinament al país. Els mitjans de comunicació marroquins han difós aquest dissabte imatges de desenes de vehicles que en teoria transportaven malalts des de la localitat de Lalla Mimouna, que és una de les afectades pel brot, fins a l’hospital de Ben Slimane, que és on se centralitzen els casos de coronavirus.

Fonts de l’empresa sevillana Frigodar han informat a l’agència Efe que la seva planta de tractament de fruita al Marroc està tancada des de dimecres, després que s’hi detectés el brot de covid-19. A l’empresa hi treballen 1.313 persones. Les autoritats han demanat que es faci la prova del coronavirus al personal de la companyia, però també al d’altres que es dediquen a la fruita, i així és com s’ha detectat que hi havia molts més casos de contagi.

Fonts de Frigodar s’han defensat dient que a les seves instal·lacions les treballadores porten mascareta, hi ha mampares de protecció i es pren la temperatura al personal abans d’entrar-hi. Moltes d’aquestes treballadores, però, es traslladen fins a l’empresa en remolcs descoberts, on no es respecta cap mena de distància de seguretat, ja que no disposen de cap altre mitjà de transport. Fins ara el Marroc havia controlat força l'avenç de la pandèmia al país: s’hi han registrat 9.801 contagis i 213 defuncions.