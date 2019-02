Dues germanes saudites amagades a Hong Kong demanen que no les deportin

Dues germanes que han fugit de l'Aràbia Saudita i s'han amagat a Hong-Kong s'exposen a ser deportades aquest dijous si les autoritats d'aquesta regió administrativa de la Xina no accepten allargar-los el permís d'estada. Les noies, de 18 i 20 anys, han denunciat que a casa seva els pegaven. Les seves identitats no s'han fet públiques per por que si finalment són retornades per la força Riad les condemni a pena de mort.

El seu advocat, Michael Vidler, ha dit que ha presentat una sol·licitud per ampliar el seu visat i ha explicat que els noies han demanat asil a un altre país, sense donar cap més detall. Les germanes van arribar a Hong Kong el setembre del 2018 després d'escapar-se durant unes vacances familiars a Sri Lanka. Uns diplomàtics saudites les van interceptar quan eren a Hong Kong en una escala cap a Austràlia. Van poder escapar-se i van poder obtenir un visat de visitant a la regió que expira aquest dijous.

Amnistia Internacional ha demanat a les autoritats que no les deportin a l'Aràbia Saudita. "Això seria molt perillós", ha dit Kate Schuetze, investigadora sobre refugiats. "Van fugir després d'un abús continuat per part d'homes de la seva família i s'exposen a un risc real de greus violacions dels drets humans si són retornades per la força".



És el segon cas mediàtic de dones que fugen de l'Aràbia Saudita, un país on les dones necessiten permís dels seus homes "guardians" per poder viatjar: al gener Rahaf al-Qunu es va atrinxerar en una habitació a l'aeroport de Bankgok per no ser deportada.