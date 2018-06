Dura derrota per a la reforma migratòria dels republicans al Congrés

Ni tan sols la urgència de resoldre la crisi generada per la separació de nens immigrants dels seus pares a la frontera dels EUA va aconseguir ahir el miracle buscat des de fa anys: aprovar una reforma migratòria al Congrés dels EUA. La proposta de llei presentada pel Partit Republicà, que va rebre l’inesperat suport d’última hora del president Trump, no va obtenir ahir els vots suficients a la Cambra de Representants i va ser rebutjada per 121 a 301. Una derrota molt més gran de l'esperada.

La proposta pretenia acabar amb la polèmica separació de famílies immigrants a la frontera amb la mateixa fórmula que ja va aprovar el president Trump en la seva ordre executiva de la setmana passada. Es mantenia la política de "tolerància zero" i s'apostava per detenir famílies juntes, perquè els nens no se separin dels seus pares mentre estan sota custòdia policial. A la pràctica, però, aquesta solució no s’està aplicant –almenys no "temporalment", segons la Casa Blanca– perquè el departament de Justícia no té recursos ni espais suficients per acollir famílies senceres detingudes.

La proposta de llei dels republicans hi afegia fins i tot una provisió per derogar la decisió judicial coneguda com l’acord Flores, que fixa un límit de 20 dies al temps que un nen immigrant pot estar detingut.

El text, que ha portat de cap els legisladors d’un bàndol i l'altre de l’hemicicle en els últims deu dies, intentant posar d’acord posicions antagòniques, assegurava 25 milions de dòlars per a la construcció del mur promès per Trump a la frontera sud dels EUA. Però alhora obria la porta a regularitzar els 1,8 milions de joves immigrants coneguts com els ‘dreamers’, que van entrar als EUA irregularment quan eren menors d’edat però porten vivint al país més de 10 anys.

La regularització d’aquests joves, cavall de batalla dels demòcrates, es faria –segons el text republicà rebutjat– amb un nou sistema de targeta verda (com es coneix el permís de residència als EUA) que pretenia instaurar també la nova llei, basat en "el mèrit". La proposta és atorgar les targetes verdes a partir d'un sistema de punts obtinguts "per habilitats, educació, entrenament vocacional, experiència laboral, domini de l’anglès i servei militar".

Els demòcrates, i molts republicans, van votar finalment en contra de la proposta de llei, després d’un intens debat a la cambra, en què la congressista demòcrata per Califòrnia Karen Bass va urgir a "aturar el maltractament infantil patrocinat pel govern" a la frontera sud dels EUA. La també demòcrata Norma Torres va reclamar al govern que retorni tots els nens amb els seus pares i els va preguntar "com fan el seguiment de nadons que no saben ni tan sols dir el seu nom o de nens tan petits que l’única paraula que coneixen és 'mama' o 'papa'".

Una jutge de Califòrnia, Dana Sabraw, va ordenar dimarts a la nit al govern que "reunifiqui" les famílies d’immigrants separades a la frontera i li imposa un termini màxim de 14 dies per als nens menors de 5 anys i de 30 dies per a la resta de menors d’edat. La jutge imposa així una ordre preliminar dins de la demanda interposada per la Unió Americana de Llibertats Civils.

Alhora, 17 estats nord-americans han presentat una altra demanda contra el govern de Trump per la separació de nens dels seus pares, que consideren "inconstitucional" i "motivada pel desig de fer mal" als immigrants llatinoamericans.

Ahir mateix un grup de 48 caps de policia van signar una carta demanant als congressistes que busquin alternatives a l’empresonament de famílies, com per exemple la llibertat sota vigilància amb polseres geolocalitzades.