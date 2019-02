Els EUA diuen que Corea del Nord ha promès destruir el seu material nuclear

L'enviat especial dels EUA a Corea del Nord, Stephen Biegun, ha assegurat aquest divendres a la matinada que Corea del Nord s'ha compromès a "desmantellar i destruir" totes les instal·lacions d'enriquiment de materials nuclears. La promesa de Pyongyang es va materialitzar l'octubre passat durant la visita del secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo.

Stephen Biegun, que porta cinc mesos al càrrec, ha pronunciat aquestes paraules en un discurs a la Universitat de Stanford, a Califòrnia. El secretari d'Estat afirma que Trump està preparat "per posar fi a aquesta guerra".

Tot i això, el govern nord-americà ha assegurat en repetides ocasions que no aixecarien les sancions fins que es produís la desnuclearització total del territori. Les negociacions per aconseguir-ho han seguit avançant. "Vam dir que [els EUA] no farem res fins que [Corea del Nord] ho fes tot", ha reiterat Biegun.

Una negociació que continua

I és que Washington ha repetit que no té cap intenció d'"envair" Corea del Nord. "No intentem derrocar el règim", assegura Biegun.

Per la seva banda, Corea del Nord sempre ha dit que el seu programa nuclear és essencial per a la seva supervivència, i que mai no l'aturarà unilateralment, tret que ja no s'enfronti a una amenaça nuclear dels Estats Units. Per tant, el compromís nord-americà de no agressió és indispensable perquè es pugui arribar a un acord.

La promesa de Corea del Nord arriba mesos després de la cimera entre Donald Trump i Kim Jong-un, on es va signar una declaració optimista però sense gaires efectes, i on Pyongyang mostrava cert compromís per la desnuclearització.

Donald Trump va afirmar dijous que aviat anunciaria la data i el lloc d'una segona cimera per acabar de resoldre el conflicte.

Segons Washington, la iniciativa d'aquesta nova trobada va venir de Kim Jong-un. El president nord-coreà va enviar una carta a la Casa Blanca en què sol·licitava una nova reunió bilateral. Segons Sarah Sanders, portaveu presidencial dels EUA, la sol·licitud va ser "càlida" i "molt productiva".

A Pyonygang li costa d'entendre que els EUA vulguin arribar a un acord sense eliminar les sancions. En aquest sentit, Kim Jong-un va advertir dimarts passat que la seva "paciència" s'acabaria si Washington manté aquesta actitud. De totes maneres, el líder nord-coreà manté el to conciliador que ha assumit durant el 2018, quan es va comprometre a la desnuclearització del país i a reprendre les relacions amb Corea del Sud.