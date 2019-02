Els EUA i Rússia parlaran aquest dimarts sobre el futur de Veneçuela

Serguei Lavrov, el ministre d'Afers Estrangers rus, ha confirmat que aquest dimarts a la nit es posarà en contacte telefònicament amb Mike Pompeo, el secretari d'Estat nord-americà, per discutir sobre la crisi de Veneçuela.

Rússia i els Estats Units tenen posicions totalment contràries sobre com resoldre la crisi de Veneçuela. Mentre que Washington dona suport al president autoproclamat Joan Guaidó, Moscou dona suport a Maduro.

Resolucions contràries per a un mateix conflicte

El govern dels EUA va emetre una resolució sobre Veneçuela amb la intenció de pressionar el Consell de Seguretat de l'ONU perquè reconegui el president Guaidó i se celebrin unes eleccions presidencials al país. Però perquè l'organisme de l'ONU emeti una resolució es necessiten 9 vots i cap veto.

Washington demana en l'esborrany de la resolució que comenci "immediatament" a Veneçuela un "procés polític que porti a unes eleccions presidencials lliures, justes i creïbles" sota la mirada de la comunitat internacional.

L'esborrany de la resolució, al qual ha tingut accés Reuters, expressa "total suport a l'Assemblea Nacional com a única institució escollida democràticament".

Rússia ha contestat amb un altre esborrany en què expressa "la preocupació pels intents d'intervertir en assumptes que són essencialment de jurisdicció interna". De la mateixa manera, condemnen "l'amenaça d'ús de força contra la integritat territorial i la independència política".

Segons Serguei Lavrov, el document dels EUA "busca encobrir les provocacions amb l'enviament d'ajuda humanitària com un mitjà per desestabilitzar la situació a Veneçuela i fins i tot obtenir un pretext per a una intervenció militar directa" al país. Afirma que el Consell de Seguretat de l'ONU "mai aprovarà aquesta decisió".