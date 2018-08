Els EUA acusen Rússia de seguir interferint en les seves eleccions

Rússia continua “intentant debilitar i dividir” els Estats Units a través d’una “àmplia campanya de missatges”, que busca alterar les seves eleccions i, més concretament, les pròximes legislatives del novembre. Els caps de les agències de seguretat nord-americanes van sorprendre ahir amb aquesta contundent acusació en una roda de premsa a la Casa Blanca. I van assegurar que el govern de Donald Trump ha pres “mesures decisives” per protegir el seu procés electoral.

Els atacs són “reals” i busquen “afeblir” el país, va assegurar el director Nacional d’Intel·ligència Naconal, Dan Coats. “És una amenaça que ens hem de prendre molt seriosament”, va afegir el director de l’FBI, Christopher Wray. Les seves paraules venen dues setmanes després que Trump minimitzés la ingerència russa a les presidencials del 2016 durant la seva cimera amb el president de Rússia, Vladimir Putin, a Hèlsinki.

Wray va subratllar que Moscou “va intentar interferir en les últimes eleccions” i que ara manté aquestes “accions malignes”. “L’amenaça no desapareixerà”, va advertir i va explicar que l’FBI ha detectat esforços d’agents russos per atacar les infraestructures electorals dels Estats Units i intents de piratejar informació d’alguns candidats polítics. D’altra banda, va apuntar, també busquen minar la democràcia nord-americana amb la manipulació de notícies, la difusió d’informacions falses i el foment de discursos que divideixen els nord-americans.

Coats i Wray van comparèixer al costat de la secretària de Seguretat Nacional, Kirstjen Nielsen, i l’assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Aquest últim va assegurar que “el president Trump no tolera ni tolerarà interferències en el sistema electoral dels Estats Units”. I, per això, va afirmar que el govern havia pres “mesures decisives” per defensar les eleccions.

Mesures contra la ingerència

La Casa Blanca, més tard, va publicar un comunicat en què enumerava aquestes accions, tot i que sense donar-ne gaires detalls. De moment, han ofert la seva ajuda a les autoritats locals i estatals per evitar ingerències en les seves infraestructures. D’altra banda, han fet reunions i cursos de seguretat cibernètica amb funcionaris electorals dels 50 estats.

Coats, que coordina els serveis d’intel·ligència nord-americans, va precisar que l’actual campanya contra el procés electoral del país no és tan “forta” com la que van detectar en els comicis del 2016 -i que llavors va tenir com objectiu ajudar Trump a guanyar la Casa Blanca-. El president nord-americà ha dubtat en diverses ocasions sobre la ingerència electoral de Rússia i ha atacat nombroses vegades -l’última, dimecres passat- el cas que investiga aquestes accions de Moscou.

“La nostra democràcia està en el punt de mira -va admetre Nielsen-. Els nostres adversaris intenten dividir-nos”. De fet, Wray va explicar que una gran part dels intents de Rússia “de dividir” els nord-americans es fan a través de les xarxes socials i va assegurar que estan treballant amb les companyies tecnològiques per defensar els interessos del país. Precisament Facebook va anunciar dimarts passat la supressió de 32 pàgines i perfils falsos a la seva xarxa i a Instagram que buscaven desinformar els seus usuaris nord-americans de cara a les legislatives del novembre.