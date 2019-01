Els EUA confirmen la mort del cervell de l'atemptat contra la nau USS Cole

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat aquest diumenge la mort del terrorista d'Al-Qaida que suposadament va planejar l'atemptat, l'any 2000, contra el destructor de la marina nord-americana USS Cole, que va provocar la mort de 17 militars.

"Acabem de matar el líder d'aquell atac, Jamil al-Badawi. El nostre treball contra Al-Qaida continua", ha dit per Twitter el mandatari nord-americà. En el mateix missatge, Trump ha celebrat que les "grans" forces armades nord-americanes hagin fet justícia a favor dels "herois perduts i ferits en aquell atac covard". "Mai ens aturarem en la nostra lluita contra el terrorisme radical islàmic", ha subratllat.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism!