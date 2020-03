Els EUA imputen Nicolás Maduro per terrorisme i narcotràfic

El departament de Justícia nord-americà té previst imputar el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, per terrorisme i tràfic de cocaïna, segons ha avançat el senador per Florida, el republicà Marco Rubio, que té una gran influència en la política del govern dels Estats Units sobre l'Amèrica Llatina. Aquest dijous es detallaran els càrrecs contra el mandatari sud-americà, ha dit.

"Avui Nicolás Maduro serà imputat pel departament de Justícia i acusat de narcoterrorisme", ha escrit el senador conservador a Twitter, poc abans d'iniciar una roda de premsa en què es detallaran aquests càrrecs.

Today @NicolasMaduro will be indicted by the @TheJusticeDept & charged with narco-terrorism