Els EUA ofereixen un milió de dòlars per informació sobre el fill d'Ossama bin Laden

El govern dels Estats Units ofereix un milió de dòlars de recompensa per qualsevol informació que permeti localitzar Hamza bin Laden, el fill d'Ossama bin Laden. Segons el cartell de 'Wanted' (es busca) penjat a les xarxes socials, actualment és "un líder emergent d'Al-Qaida" que "ha amenaçat amb atacs contra els EUA i els seus aliats".

WANTED. Up to $1 million for information on Hamza bin Laden, an emerging al-Qa'ida leader. Hamza is son of Usama bin Laden and has threatened attacks against the United States and allies. Relocation possible. Submit a tip, get paid. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/gmx5hkoSzQ