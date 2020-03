Els EUA també prohibeixen els viatges des del Regne Unit i Irlanda

El president nord-americà, Donald Trump, ha informat aquest dissabte en una roda de premsa que els viatges als Estats Units des del Regne Unit i Irlanda també quedaran prohibits a partir del pròxim dilluns a mitjanit, hora dels Estats Units, malgrat que inicialment aquests dos països havien quedat exclosos del veto establert per Washington a tots els viatgers procedents d'Europa. Trump també ha dit que està estudiant la possibilitat de limitar els vols interns dins el territori nord-americà amb l'objectiu de frenar l'expansió de l'epidèmia de coronavirus, que ja afecta 49 estats del país.

El vicepresident nord-americà, Mike Pence, ha puntualitzat a la mateixa roda de premsa que el govern ha pres aquesta decisió després de rebre una "recomanació unànime" d'experts mèdics. Al Regne Unit ja s'han registrat 1.440 casos de coronavirus i 21 persones han mort, segons xifres oficials. A Irlanda hi ha 90 contagiats, segons ha informat el govern del país.

Pence també ha detallat que la mesura només afectarà els ciutadans estrangers, però no els nord-americans ni les persones amb residència permanent als Estats Units, que podran continuar viatjant des d'aquests dos països. Ho podran fer, però, només a través de 13 aeroports nord-americans, on experts sanitaris fan exàmens mèdics per comprovar que les persones que arriben al país no presenten cap símptoma de la malaltia.

Dijous passat Trump ja va anunciar que els Estats Units no permetrien l'entrada al país durant 30 dies a les persones procedents d'Europa, tant als ciutadans de l'espai Schengen com a aquells viatgers que haguessin trepitjat territori europeu en els 14 dies previs a la seva arribada als Estats Units. Aleshores, però, el Regne Unit i Irlanda quedaven exclosos d'aquesta mesura dràstica. El veto per als viatgers europeus ha entrat en vigor aquest divendres a mitjanit.

Aquest dissabte Trump, que ha comparegut davant la premsa amb una gorra de beisbol al cap i també ha informat que divendres a la nit es va sotmetre a la prova del coronavirus. De moment, però, no en té els resultats, ha assegurat. El president nord-americà va estar en contacte amb una persona que ha donat positiu per coronavirus i que formava part d'una delegació oficial del Brasil que es va reunir amb ell a Miami dissabte de la setmana passada. Dues persones més que van estar amb Trump en aquella trobada han donat positiu i alguns membres del Congrés s'han aïllat per prevenció perquè es van relacionar amb aquestes mateixes persones. En canvi, Trump no ha pres cap mesura de prevenció i fins i tot es va negar inicialment a sotmetre's a la prova diagnòstica. "No m'amoïna", van ser les seves paraules textuals per justificar la seva despreocupació. Durant les últimes setmanes, el president nord-americà ha tret importància a la pandèmia del coronavirus, i fins i tot ha qüestionat les dades facilitades per l'Organització Mundial de la Salut.