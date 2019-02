Els EUA es retiraran en 6 mesos de l’acord nuclear amb Rússia

Els Estats Units suspendran avui mateix el Tractat de Forces Nuclears d’Abast Intermedi (INF, per les sigles en anglès) per fer efectiva la seva retirada completa de l’acord en un termini de sis mesos. Ho va anunciar ahir el secretari d’Estat nord-americà, Mike Pompeo, ratificant la decisió presa per l’administració de Donald Trump ja fa uns mesos, i considerant, va dir, que el Kremlin persisteix en violar els termes del tractat, segons la Casa Blanca.

L’acord internacional, que es va signar l’any 1987 com una de les peces clau de la fi de la Guerra Freda, prohibeix als dos estats instal·lar míssils de terra de curt abast i d’abast intermedi en territori europeu i força la destrucció dels míssils nuclears amb un abast d’entre 500 i 5.000 quilòmetres. Els EUA insisteixen en denunciar que Rússia està violant l’acord amb el desplegament de nous míssils, com ara el Novator 9M729, i per això van anunciar l’any passat que es retirarien de l’acord. Moscou, en canvi, assegura que els seus nous míssils estan per sota del rang mínim permès i acusen Washington d’inventar-se falses excuses per poder retirar-se del tractat i així desenvolupar nou armament.

Les negociacions amb emissaris de Vladímir Putin per tractar de reconduir la situació han sigut fins ara infructuoses, i Pompeo va ser taxatiu: “Si Rússia no torna a un compliment complet i verificable del tractat en un termini de sis mesos, amb la destrucció verificada dels seus míssils, llançadores i equipament associat, el tractat serà liquidat”.

Merkel demana seguir parlant

Ahir l’OTAN va expressar el seu suport a la retirada anunciada per Washington, mentre que la cancellera alemanya, Angela Merkel, demanava aprofitar els sis mesos que donava Pompeo per seguir negociant. Els Estats Units notificaran avui formalment a Rússia la seva intenció de retirar-se. Caldrà veure si en aquest temps es mou alguna cosa que permeti salvar el tractat. Els experts temen que la suspensió de l’acord serveixi per erosionar altres tractats internacionals sobre els quals se sustenta el sistema de poder configurat després de la Guerra Freda i el compromís cap al desarmament en general i l’abandonament de les armes nuclears en particular.

Les dues principals potències nuclears, però, avancen ara en la direcció contrària. L’administració Trump ja ha anunciat la seva intenció de modernitzar i reforçar el seu arsenal nuclear, mentre que el govern de Putin també exhibeix múscul en aquest terreny.