Els EUA només han reunificat amb les seves famílies quatre menors del 102 previstos

"Fins ara quatre han estat reunificats. (...) Esperem reunir amb les seves famílies almenys 34 nens més avui i 16 més aviat", ha dit en una conferència telefònica amb periodistes un alt càrrec del departament de Salut dels EUA, Chris Meekins. Sobre les últimes dades disponibles, Meekins ha assenyalat que catorze dels pares que van ser separats dels seus fills a la frontera no son "elegibles" per tornar a estar amb els seus descendents. D'aquests, cinc no en són els pares biològics, vuit tenen un "historial criminal important", inclosos càrrecs d'assassinat i violació, i un està acusat d'abús a menors.



El cap de l'Oficina de Detenció i Deportació, Matthew Albence, ha explicat que dotze pares més han sigut deportats a la frontera i, per tant, no s'ha pogut dur a terme la reunificació als EUA. En aquest cas, Albence diu que "és probable" que als menors se'ls porti amb altres familiars que resideixin actualment als Estats Units.

Trump ha assegurat aquest dimarts que la solució a la crisi dels nens a la frontera amb Mèxic es "que no vinguin" als EUA "il·legalment".

El jutge federal Dana Sabraw, de San Diego (Califòrnia), va determinar a finals del mes passat que 102 nens menors de cinc anys havien de tornar amb els seus pares abans d'aquest dimarts, i va establir que la resta (de 5 anys en endavant) havien de reunir-se amb els seus familiars abans del 26 de juliol.