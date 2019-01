Els EUA i els talibans arriben a un principi d'acord a l'Afganistan

Els Estats Units i els talibans haurien arribat a un principi d'acord de pau per a l'Afganistan. Així ho ha fet públic, en exclusiva, aquest dilluns, el diari nord-americà 'The New York Times', que ha explicat que el pacte inclouria l'anhelada retirada de tropes nord-americanes de l'Afganistan de Donald Trump, el compromís d'evitar l'ús de l'Afganistan com a plataforma "idònia" per a grups terroristes i un alto el foc previ a noves converses amb el govern de Kabul.

"Tenim un croquis d'un principi d'acord que cal completar abans que es converteixi en un pacte definitiu", ha indicat l'enviat especial dels EUA a l'Afganistan, Zalmai Khalilzad, en una entrevista al diari. El representant del govern nord-americà ha apuntat que té "confiança" en el que s'ha acordat fins ara, malgrat que "encara se n'han de concretar els detalls".

Dies de reunions intenses

Després de sis dies de reunions amb la delegació política dels talibans a Doha, que van concloure dissabte, Khalilzad va viatjar a Kabul, on ha informat el president afganès, Ashraf Ghani, dels avenços del procés.

Segons el diari novaiorquès, la delegació nord-americana ja ha avançat que tornarà a reunir-se amb els talibans amb l'objectiu de parlar de la participació de les autoritats afganeses en els diàlegs, una condició que els terroristes no accepten perquè consideren el govern afganès un "titella" de Washington.

I és que, durant els últims mesos, el grup insurgent i els representants dels EUA han mantingut diverses reunions als Emirats Àrabs Units i a Qatar. Els talibans també s'haurien de reunir amb representants iranians a Teheran a finals de desembre.

Des de diversos sectors, aquest principi d'acord es veu com un primer pas perquè Donald Trump compleixi la promesa electoral de reduir al màxim la presència militar nord-americana a l'Afganistan. Molts experts, però, porten dies assegurant que la retirada de tropes podria incrementar el caos al país asiàtic.