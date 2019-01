Els EUA treballaran amb Colòmbia per combatre el cultiu de coca

El secretari d’Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, es va reunir ahir amb el president de Colòmbia, Iván Duque, durant una visita al país i es va comprometre a col·laborar amb el govern colombià per intentar reduir la producció de coca en un 50% per a l’any 2023. Pompeo va assegurar que el seu país està “molt preocupat per l’increment en el cultiu de coca i la producció de cocaïna a Colòmbia des del 2013”.

“Nosaltres hem de reduir la demanda [de cocaïna] al nostre país i treballarem també amb vosaltres aquí” per reduir el cultiu, va dir Pompeo. Segons dades de la Casa Blanca, els cultius de coca van augmentar un 11% el 2017 fins a la xifra rècord de 209.000 hectàrees, mentre que la producció potencial de cocaïna pura també va pujar un 19%.

Rècord històric de cultius

Un informe recent de l’ONU corrobora també que l’ús de terra cultivable a Colòmbia dedicada a la coca va arribar al seu rècord històric el 2017, l’últim any del qual es tenen dades. La fulla de coca és la base per a la producció de cocaïna que entra al mercat negre internacional de drogues. Colòmbia segueix sent el principal productor mundial de cocaïna, mentre que els EUA són encara el principal consumidor mundial. És per això que els EUA contribueixen amb uns 400 milions de dòlars (350 milions d’euros) anuals d’ajuda a Colòmbia per combatre productors i traficants de cocaïna.

Duque s’ha compromès també a reduir els cultius de coca. El president colombià va explicar que l’any 2018 es van erradicar més de 80.000 hectàrees de cultiu il·lícit d’aquest producte i que espera erradicar-ne 100.000 hectàrees més el 2019. En la seva intervenció d’ahir, Duque va admetre que la col·laboració dels EUA en aquesta lluita és “vital” per a l’èxit i per això va donar la benvinguda a les paraules del representant de l’administració Trump. La seguretat i el narcotràfic van centrar la trobada de Pompeo i Duque, en què es va tractar també la crisi de Veneçuela, que ha portat un milió de veneçolans a emigrar a Colòmbia.