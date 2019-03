'Eau de feixisme' a la campanya israelina

Alguns polítics forcen al màxim les seves declaracions durant les campanyes electorals. És el cas de la ministra de Justícia israeliana, Ayelet Shaked, que no ha trobat res que cridi més l'atenció que protagonitzar un vídeo promocionant un perfum que es diu directament Fascism i amb el qual ha atret l'atenció de tothom quan només falten tres setmanes per a les eleccions.

En veu baixa, al vídeo s'enumeren totes les lleis importants que s'han aprovat a la Kneset, el Parlament israelià, en els últims anys, especialment les relacionades amb el sistema judicial. Llavors, la ministra es perfuma amb Fascism i diu: "Per a mi, el perfum fa olor de democràcia".

Shaked ha estat qualificada en algunes ocasions de feixista, una acusació que ella ha rebutjat taxativament. Malgrat això, ha creat el nou perfum, només vàlid per a aquest vídeo en blanc i negre, per provocar els seus detractors i per justificar com a "democràtiques" les lleis que ha impulsat, especialment les que han intentat limitar les competències del Tribunal Suprem.

Shaked, de 42 anys, enginyera informàtica, ha estat ministra de Justícia els últims quatre anys amb el partit religiós Casa Jueva, però ara ha fundat un altre partit què es diu Nova Dreta, amb el qual pretén atreure els vots no només de religiosos sinó també de laics. Ella mateixa es defineix com a laica i era l'única dirigent de Casa Jueva que no es declarava religiosa.

La 'mare' de l'Estat només de jueus

També ha impulsat la polèmica llei de l'estat-nació, aprovada per la Kneset l'any passat, una llei denunciada per racista i feixista pels seus detractors liberals i d'esquerres. Es tracta d'una llei que discrimina tot aquell israelià que no és jueu, és a dir els àrabs, però que té un ampli suport entre els jueus i els diputats.

Els detractors de Shaked argumenten que el vídeo en realitat reflecteix el caràcter feixista de la ministra de Justícia, la seva veritable condició de política d'un nacionalisme extrem, i afegeixen que la provocació que Shaked vol presentar amb el perfum Fascism reflecteix l'autèntica fragància del feixisme.

El vídeo es va difondre per primera vegada dilluns a la nit, i les cadenes de televisió es van fer ressò immediatament del nou perfum. El mateix dia, només unes hores abans que es conegués l'existència de la fragància, Shaked va fer unes declaracions significatives en referència al Tribunal Suprem, que és clarament la seva bèstia negra.

Promesa electoral

Shaked va presentar un pla per als primers 100 dies en cas que torni a ser titular de Justícia la pròxima legislatura. La principal reforma que pensa impulsar és el canvi en la manera com s'escullen els magistrats del Suprem.

Segons Shaked, tot i que durant els últims 40 anys a Israel hi ha governat la dreta, això només ha estat en teoria, perquè en la pràctica ha governat un Tribunal Suprem que ha frenat sistemàticament les iniciatives polítiques de la dreta perquè els magistrats són massa liberals.

Els magistrats són escollits per un comitè professional de jutges. El que Shaked vol és que a partir d'ara siguin el govern i la Kneset els que triïn els magistrats. Només d'aquesta manera el Suprem estarà en sintonia amb la voluntat dels votants, que cada vegada són més de dretes i religiosos. Ella mateixa ha pressionat perquè diversos jutges no liberals entressin al Suprem en els últims anys, incloent-hi un colon jueu que viu als territoris ocupats palestins.

"Des de els anys 80, una nova generació [de magistrats] s'ha autoestablert al Tribunal Suprem, i s'ha basat en un nou precepte: el tribunal ha estat el màxim adjudicador. Inevitablement, paral·lelament, la fe de la gent en el Tribunal Suprem ha minvat significativament". Això és el que ella vol rectificar: vol aconseguir que la ideologia dominant al Suprem reflecteixi la ideologia dominant al carrer.