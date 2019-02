L'Ebola a la RD Congo segueix sense control i ja ha matat 468 persones

El brot d'Ebola que afecta el nord-est de la República del Congo compleix aquest divendres sis mesos, i l'epidèmia, que continua sense estar controlada, ha causat ja la mort de 468 persones. Són dades de l'últim informe del Ministeri de Salut del país africà, que apunta que es tracta de la segon brot d'aquesta malaltia més greu detectat al món, només per sota de l'epidèmia que es va declarar el 2014 a l'Àfrica occidental. I és el pitjor del Congo: cap dels deu brots declarats al país des del 1976 havia superat els 300 casos.

En aquest perídoe de sis mesos s'han registat almenys 759 casos d'èbola, 705 dels quals han sigut confirmats i 54 són probables.

Un context difícil

El brot es va declarar l’1 d’agost del 2018 a les regions de Kivu del nord i Ituri, que són també les més conflictives per la presència de centenars de grups armats que es disputen el control de reserves de minerals d’un gran valor estratègic, com el coltan, el cobalt o l’urani.

Els xocs entre aquests grups i l’exèrcit dificulta la feina del personal sanitari, que no sempre pot accedir a les zones de conflicte per mirar de contenir la propagació del virus. A més, els assassinats i violacions sistemàtiques (segons l’ONU, la RDC és el país amb més violacions) provoquen desplaçaments massius de població als països veïns, com Angola.

A la zona hi ha un milió de desplaçats interns, que malviuen acollits en cases de familiars o en condicions molt precàries, que afavoreixen la propagació de l’epidèmia.

"Hi ha una part de la població a la qual no podem accedir perquè es troben en zones d'una inseguretat molt alta", ha dit a l'agència de notícies Efe la responsable de resposta a epidèmies de Metges Sense Fronteres, Miriam Alía.

Desconfiança i por

Per si no n’hi hagués prou, moltes comunitats rebutgen el tractament mèdic per motius religiosos o per la desconfiança en els estrangers. És per això que organitzacions com Metges Sense Fronteres o Unicef han optat per portar supervivents de l’Ebola a les poblacions més afectades perquè expliquin la seva experiència i convencin la gent de confiar en els equips mèdics occidentals desplaçats al país per contenir la propagació del virus.

"Pensàvem que l'epidèmia duraria tres o quatre mesos, però l'epidèmia durarà encara de cinc a sis mesos més", van admetre aquesta setmana des del ministeri de Sanitat . "Pot ser fins i tot abans (la fi del brot), però també pot ser que exploti en un lloc de difícil accés i s'allargui encara més", va afegir la mateixa Alía.

El risc de propagació de l'epidèmia és alt. Per això, països veïns com Uganda i Sudan del Sud estan vacunant personal mèdic, i es preparen per si la malaltia aconsegueix creuar la frontera.

El virus de l'Ébola es transmet a través del contacte directe amb la sang i els fluids corporals contaminats i és més virulent com més avançat està el procés, fins arribar a una taxa de mortalitat del 90%.