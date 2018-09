Un avió d'Emirates queda en quarantena a Nova York perquè hi viatjaven diversos passatgers malalts

Un avió procedent de Dubai amb uns 500 passatgers a bord ha sigut posat en quarantena aquest dimecres a l'aeroport JFK de Nova York, després que almenys una desena de passatgers s'hagin sentit indisposats, segons ha informat la companyia Emirates. Els afectats han sigut "immediatament tractats per les autoritats mèdiques locals i els que han necessitat atenció sanitària l'han rebuda", ha apuntat una portaveu de l'aerolínia en un comunicat. Mitjans locals, però, han elevat a un centenar el nombre de malalts, amb febres altes i tos.

Agents de la policia i experts dels centres de prevenció i control de malalties han inspeccionat l'avió i els serveis d'emergències han fet un important desplegament d'ambulàncies per atendre els malalts.

"Emirates pot confirmar que uns deu passatgers del vol EK203 de Dubai a Nova York s'han posat malalts. En arribar, com a mesura de precaució, han sigut atesos per les autoritats sanitàries locals. Tots els altres desembarcaran en breu. La seguretat i la cura dels nostres clients és la nostra primera prioritat", ha explicat la companyia a través del seu compte de Twitter.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.