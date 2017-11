Mnangagwa es converteix en el president provisional de Zimbàbue

L'exvicepresident de Zimbàbue Emmerson Mnangagwa ha jurat aquest divendres el seu càrrec com a president provisional del país en substitució de Robert Mugabe que va dimitir dimarts passat després del cop militar que el va obligar a deixar el seu lloc.

La jura de Mnangagwa s'ha produït en un gran acte d'ambient festiu en un dels estadis de la capital, Harare.

En la cerimònia no ha estat present Robert Mugabe que, tal com va anticipar aquest dijous el secretari de premsa, George Charamba, "necessita temps per descansar després dels agitats esdeveniments que ha viscut en les últimes setmanes".

El públic assistent ha rebut a Mnangagwa amb il·lusió i ell ha promès que servirà al país i a la seva Constitució. "Protegiré i promouré els drets del poble de Zimbàbue, duré a terme els meus deures amb tota la meva fortalesa i amb les meves millors capacitats", va agregar.

Posteriorment ha estat el torn dels alts comandaments de les forces de seguretat de l'Estat que han jurat el seu compromís amb el nou líder polític de Zimbàbue.

Alguns d'ells han sigut criticats per la població, com el cap de la Policia, per estar vinculats a la figura de Grace Mugabe, dona de l'expresident, que aspirava a retenir el control del país després dels 37 anys de govern del seu marit.

La cerimònia de proclamació de Mnangagwa ha comptat amb la presència d'alguns representants internacionals de països com Sud-àfrica, Botswana, Zàmbia o Namíbia.