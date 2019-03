El sector dels combustibles fòssils inverteix 177 milions anuals a bloquejar polítiques contra el canvi climàtic

D'ençà que el desembre del 2015 es va aprovar l'Acord de París contra el canvi climàtic, les cinc principals empreses multinacionals de combustibles fòssils han invertit uns 1.185 milions de dòlars (1.048 milions d'euros) en actuacions de lobi contra la lluita climàtica i en campanyes enganyoses sobre les seves actuacions en aquesta matèria. Ho revela un informe publicat aquest divendres per InfluenceMap, que ha investigat les pràctiques d'ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Chevron, BP i Total.

Des de París, aquestes cinc companyies h an gastat més de 200 milions de dòlars (177 milions d'euros) anuals en actuacions per "controlar, retardar o bloquejar polítiques vinculants" en matèria de canvi climàtic. Aquestes accions de pressió "han obstaculitzat els esforços dels governs a nivell mundial per implementar polítiques" que permetin acomplir l'objectiu de l'Acord de París de mantenir l'escalfament global per sota d'1,5 ºC, diu l'estudi.

Aquesta estratègia de lobi es complementa amb una inversió anual de 195 milions de dòlars (172 milions d'euros) de les cinc companyies "en campanyes de marca sovint enganyoses destinades a convèncer els grups d'interès que s'han sumat a una acció ambiciosa sobre el clima", diu l'informe.

Segons l'estudi, Chevron, BP i ExxonMobil són les empreses que més han fet per bloquejar polítiques climàtiques, mentre que les altres dues, Royal Dutch Shell i Total, han intentat jugar un paper més positiu. No obstant, diu l'informe, aquestes dues últimes " continuen donant suport a les polítiques que prioritzen els combustibles fòssils en el mix energètic" i formen part d'associacions que sí que actuen de lobi contra l'acció climàtica com l’American Petroleum Institute.

Les emissions de CO2 tornen a créixer el 2018 i posen en risc l'Acord de París

Una tendència clau és l’ús tàctic de les xarxes socials. L'informe revela que durant les quatre setmanes anteriors a les eleccions de mig mandat dels Estats Units, el 6 de novembre del 2018, ExxonMobil va gastar 2 milions de dòlars (1,7 milions d'euros) en anuncis de Facebook i Instagram destinats a promoure els beneficis d'un augment de la producció de combustibles fòssils i a fer d'oposició, amb èxit, a diverses iniciatives climàtiques que es presentaven en referèndum en aquelles mateixes eleccions.

Tot això mentre públicament donen suport a la lluita contra el canvi climàtic i a la transformació cap a una energia baixa en carboni. Però entre la paraula i l'acció sembla que hi ha una gran distància, tal com constata l'informe, que destaca l'estratègia d'aquestes companyies de "mantenir el suport públic a la lluita (contra el canvi climàtic) mentre es manté la tàctica de bloquejar qualsevol política vinculant sobre el tema".

MIg grau: un món de diferència

Alguns exemples de campanyes enganyoses, segons l'informe, serien la promoció continuada d’ExxonMobil de la seva investigació sobre biocombustibles d'algues amb la promesa d'arribar als 10.000 barrils de biocombustibles al dia l’any 2025, una xifra, però, que, segons els investigadors, només equivalia al 0,2% de la seva capacitat de refineria actual.

Un altre cas és la Iniciativa Petroli i Gas Climàtic, amb què aquesta mateixa empresa intenta vendre que la millor via per combatre el canvi climàtic no és l'acció reguladora vinculant sinó la inversió voluntària en combustibles nets. Però l'informe revela que aquesta inversió en combustibles baixos en carboni només representa el 3% del total de capital d'inversió de les cinc grans multinacionals investigades, que suma 15.000 milions de dòlars aquest 2019. La manca de transparència en les xifres d'inversió d'aquestes empreses ha portat InfluenceMap a conduir una "intensa investigació" per omplir aquest forat informatiu.